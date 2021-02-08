Звезда «Дома-2» Алена Ашмарина пожаловалась на отцов своих четырех дочерей

Москва, 8 февраля. Звезда реалити-шоу «Дом-2» и бизнесвумен Алена Ашмарина, которая в одиночестве растит четырех дочерей, пожаловалась на отцов девочек.

Знаменитость посвятила мужчинам, от которых она родила наследниц, пост в Instagram. По словам Ашмариной, отцы ее дочерей не только не оказывают ей поддержки, но и создают дополнительные трудности.

«Я иногда прихожу в ступор от того, что происходит. Я говорю про мужской пол. Вот вы не помогаете своим детям. Так не ставьте палки в колеса», — написала возмущенная звезда реалити-шоу.

Как отметила бизнесвумен, любая мать поймет, что родительство — это очень ответственно и сложно, особенно если нет поддержки со стороны мужчины. Участница «Дома-2» надеется, что справедливость восторжествует.

Старшая дочь Алены Ашмариной Патрисия появилась в браке, который не сложился. Вторую дочь по имени Алиса знаменитость родила от бывшего участника «Дома-2» Ильи Григоренко. Ашмарина разошлась с молодым человеком из-за его инфантильности. В самом начале 2021 года у звезды реалити-шоу родилась двойня — девочки Аврора и Ариана. Их отец бросил Ашмарину, когда узнал о беременности.

Бизнесвумен недавно смогла выйти в свет после третьих родов. Ашмарина оставила дочек ради банкета в честь дня рождения певицы и ведущей Ольги Бузовой.