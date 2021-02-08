Доктор Мясников предупредил о неочевидном симптоме смертельно опасного заболевания

Москва, 8 февраля. Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о неочевидном симптоме, который может сигнализировать о проблемах со здоровьем.

Как оказалось, частая икота, вероятнее всего, указывает на раздражение блуждающего нерва. Он проходит почти по всему туловищу, в том числе и через диафрагму.

«Если какие-то проблемы, абсцесс диафрагмы, воспалительный процесс снизу, объемный процесс сверху, то раздражая этот нерв, сигналы идут в мозг, человек может икать», — объяснил врач.

Человек, который подолгу икает, должен обратиться к грамотному специалисту. Дело в том, что правильная работа блуждающего нерва обеспечивает деятельность всех жизненно важных органов, а сбои могут привести к смерти.

Александр Мясников ранее рассказал, чем грозит неправильный прием слабительных. В некоторых странах медики в принципе не имеют права выписывать слабительные дольше, чем на неделю. При более продолжительном применении они могут спровоцировать смертельные последствия.