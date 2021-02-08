Политолог Шатров рассказал о судьбе «Северного потока — 2» после ухода Ангелы Меркель

Москва, 8 февраля. Смена немецкого правительства не повлияет на будущее газопровода «Северный поток — 2», считает политолог Игорь Шатров.

После ухода с поста канцлера ФРГ Ангелы Меркель позиция страны останется неизменной. Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Шатров обратил внимание, что проект окончат к моменту кадровых перестановок.

«Также мы видим общую позицию немецких промышленников, предпринимателей и немецкого политического класса, потенциальных и реальных приемников Меркель на посту канцлера, которые говорят о том, что это вопрос для ФРГ решающий, определяющий дальнейшее развитие страны», — сообщил политолог.

Германия будет содействовать окончанию строительства трубопровода. США видят устойчивую позицию ФРГ и готовы торговаться по этому поводу, подчеркнул Игорь Шатров.

Проект уже поддержал новый глава правящей партии ФРГ «Христианско-демократический союз» (ХДС) Армин Лашет, передает «Национальная служба новостей». Политик назвал правильным курс немецкого правительства, поддерживающего строительство газопровода.

Ранее укладка труб газопровода «Северный поток — 2» началась в водах Дании. Судно-трубоукладчик «Фортуна» успешно провело испытания и начало работу по строительству.