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Жена лидера ОПЗЖ Медведчука оказалась в черном списке сайта «Миротворец»

Жена лидера ОПЗЖ Медведчука оказалась в черном списке сайта «Миротворец»

Киев, 8 февраля. Известный скандальный украинский сайт «Миротворец» добавил в свой черный список Оксану Марченко — жену лидера «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

На сайте появилась ее карточка. В данных об Оксане Марченко говорится, что она «отрицает российскую агрессию», а также пыталась «узаконить» на Украине воссоединение Крыма с Россией. Кроме того, ее назвали «противником независимости» украинского православия от РПЦ.

В данных о жене Медведчука сообщается, что она является основателем и конечным бенефициаром или собственником не менее десяти украинских и российских компаний.

Накануне «Миротворец» добавил в свой черный список гражданскую жену депутата ОПЗЖ Тараса Козака Наталью Лавренюк.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попросила страны ЕС пожертвовать Украине часть своих вакцин от коронавируса, пишет НСН.

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