Российского туриста с перерезанным горлом нашли на пляже в Таиланде

Бангкок, 8 февраля. Туриста, предположительно из России, нашли на одном из пляжей с перерезанным горлом, сообщают местные СМИ. Мужчину экстренно доставили в больницу.

Инцидент произошел у пляжа Карон. Сотрудники полиции оказали пострадавшему первую помощь. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии в Пхукете. Правоохранители пока не подтвердили личность мужчины. Однако источники в Центре помощи туристам сообщили, что ранение получил российский гражданин.

Тело жестоко убитого россиянина нашли в одном из домов на Тенерифе, сообщал ФАН. Мертвого мужчину обнаружили в доме на юге острова в районе Коста-Адехе. По предварительной версии, его могли убить во время семейной ссоры.