В Эквадоре состоялись всеобщие выборы, на которых граждане страны проголосовали за президента, 137 депутатов и пять делегатов в Андский парламент, в котором представлены Колумбия, Перу и Боливия. Несмотря на попытки уходящего президента Ленина Морено перенести голосование и не допустить наблюдателей от социалистов, Андрес Араус уверенно лидирует в первом туре.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает о ходе и итогах выборов, которые решат судьбу Эквадора.

Общенациональное голосование на 39 тысячах избирательных участках в Эквадоре началось в 7:00 и закончилось в 17:00 по местному времени (с 15 до 1 часа ночи по московскому времени). Граждане страны за рубежом, смогли проголосовать в посольствах страны с 9 до 19 часов.

Верховный избирательный совет (ВИС) Эквадора сообщил, что итоговая явка на выборы составила более 81%. Таким образом, на избирательные участки в Эквадоре и за рубежом явились около 10 миллионов человек.

Для эквадорцев в возрасте от 18 до 65 лет участие в выборах является обязательным, а граждане старше 16 и старше 65, а также служащие правоохранительных органов могут голосовать, если захотят этого. За безопасность в ходе голосования отвечали 52 тысячи полицейских.

По информации ВИС голосование на большинстве избирательных участках прошло без серьезных нарушений и с соблюдениями ограничительных мер, однако так было не везде. Издание TeleSUR сообщило, что сразу в нескольких городах Эквадора избирательные участки отрылись с большой задержкой. В Гуякиле все пункты голосования открылись лишь в 9:20 по местному времени, в столице Кито некоторые избирательные комиссии оказались не готовы к работе даже к 10 утра.

Позднее открытие избирательных участков привело к длинным очередям в Кито, Гуякиле, Манаби, Амбато и других городах. Несмотря на ограничительные меры, во многих местах для голосования не соблюдались требования социального дистанцирования из-за большого количества избирателей.

Аналогичная ситуация наблюдалась за рубежом. На 14 тысяч эквадорцев в Генуе открылся только один избирательный участок — из-за чего образовалась очередь длиной в три километра. Сотни желающих проголосовать в Нью-Джерси, США, ожидали своей очереди на улице, несмотря на мороз и обильный снегопад. Очевидцы сообщали о длинных очередях у ворот дипучреждений Эквадора в Испании и Канаде.

Многие избиратели жаловались на отсутствие надежных и герметичных урн для бюллетеней —бланки хранились в простых картонных ящиках. В Брюсселе избиратели не смогли проголосовать за кандидатов в Андский парламент, поскольку избирательная комиссия не предоставила соответствующие бюллетени.

В городе эквадорском городе Портовьехо полиция задержала мужчину, который направлялся на избирательный участок с пачкой пустых бюллетеней. Начато расследование по подозрению в возможной махинации.

A man in the city of Portoviejo was caught trying to enter a polling place with a number of blank ballots inside of a folder. According to the police the AG's office is currently investigating the case. #Elecciones2021Ec pic.twitter.com/qmNXKpiI11

Некоторые журналисты, освещавшие выборы в Эквадоре, заявляли о недостаточной прозрачности избирательного процесса. Редактор издания The Grayzone Бен Нортон в своем Twitter сообщил, что представители избирательной комиссии в Гуякиле отказались пропустить на участок голосования наблюдателя от штаба Андреса Арауса под предлогом ограничительных мер.

Today is Ecuador's historic election. In numerous precincts of the major city Guayaquil, a rightwing hub, the govt's politicized and biased National Electoral Council (CNE) is preventing the entry of observers trying to make sure the vote is fair, using "biosecurity" as an excuse https://t.co/qZUsWGpfJL