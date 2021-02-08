Научных просветителей напугали поправки в закон об образовании

Санкт-Петербург, 8 февраля. Научных просветителей России не обрадовали поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации» (в части введения просветительской деятельности). Об этом заявил журналист, популяризатор науки Александр Соколов на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«В последнее время очень много публикуется научно-популярной литературы. 2020 год, несмотря на все катаклизмы, был для научпопа весьма успешным. В какой-то степени пандемия помогла больше развернуть просветительскую деятельность онлайн — карантин побудил заниматься регулярными трансляциями. Что же касается государственной политики, то здесь все не очень успешно. Год назад на высоком уровне обещали поддержку просвещения, помощь популяризаторам науки в России. По факту мы помощи не видим. Совсем недавно популяризаторское сообщество всколыхнуло появление поправок в закон об образовании, выдвинутых в ноябре 2020 года. Эти поправки напугали просветителей», — прокомментировал он.

По словам эксперта, речь шла о сомнительных, с его точки зрения, формулировках поправок, в которых видится желание ограничить или запретить просветительскую деятельность. После прочтения проекта у Соколова, занимающегося в том числе борьбой с лженаукой, появилось представление, что закон не решит проблему лжепросветителей, пропагандирующих отказ от вакцинации или распространяющих антинаучные мифы. Журналист считает, что новый закон проблем научных просветителей не решит, и просит законодателей посоветоваться с учеными.

«Антипрививочники, неоязычники и прочие сомнительные граждане себя не позиционируют как антироссийские. Напротив, часто они себя называют суперпатриотами. И я не вижу в проекте закона формулировок, которые бы хоть как-то касались темы борьбы с лженаукой. Я предполагаю, что эти деятели будут прекрасно себя чувствовать, а весь удар будет нанесен не по ним», — заявил эксперт.

Законопроект о просветительской деятельности, которым вносятся изменения в закон «Об образовании в РФ», был принят Госдумой в первом чтении 23 декабря 2020 года. Авторы инициативы предлагают наделить федеральные органы власти в сфере образования полномочиями по выдаче заключений образовательным организациям для координации их участия в международном сотрудничестве.

Петиция против поправок в закон на Change.оrg набрала уже порядка 200 тысяч подписей. Активистов не устраивает расплывчатость формулировок. Он дублирует имеющиеся правовые нормы и создает предпосылки для введения цензуры на просветительскую деятельность. Против законопроекта выступила и Российская академия наук.