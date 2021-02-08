Толик из ситкома «Счастливы вместе» допустил возможность перезапуска сериала

Москва, 8 февраля. Звезда сериала «Счастливы вместе» Павел Савинков, сыгравший роль Толика, оценил шансы на перезапуск ситкома. Артист не исключил, что проект может переродиться.

Савинков отметил, что спрос на ностальгию есть во всем мире. Особенно эта тенденция, по словам артиста, популярна в России, где, например, очень востребована «Дискотека 1980-х».

«Все возможно», — сказал актер, отвечая на вопрос о перезапуске сериала.

При этом Савинков не уверен, что зрителям нужны новые серии со старыми актерами. Он напомнил, что многие популярные проекты перезапускали, но итог не вызвал ничего, кроме грусти.

«Я не уверен, что нужно воскрешать его. Закончилось — так закончилось», — отметил исполнитель роли Толика, говоря о сериале «Счастливы вместе».

В качестве примера актер привел свой любимый сериал «Друзья». В комментарии News.ru актер признался, что с тревогой ждет продолжения, в котором увидит постаревших персонажей.

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