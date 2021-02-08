Реализуемый Росатомом проект «Прорыв» увеличит число работников в городе Северске

Томск, 8 февраля. Сибирский химический комбинат, входящий в состав Росатома планирует к 2030 году увеличить выручку и штат сотрудников. Об этом рассказала журналистам президент топливной компании ТВЭЛ Наталья Никипелова.

Увеличение экономических показателей и штатной численности организации связано со строительством в городе Северске Томской области нового реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-300, который планируют запустить ближе к 2030 году. В Северске в рамках проекта «Прорыв» создаются объекты атомной энергетики, на которых будет происходить фабрикация твэлов новейшего состава, аналогов которым нет в мире. Изыскательские работы начались в 2012 году, чуть позже многие сотрудники высшего звена СХК переехали в Москву, чтобы уже в столице совместно с другими учеными разрабатывать производственные технологии.

В планах у СХК в этом году закончить на 100 процентов монтаж оборудования на модуле фабрикации-рефабрикации топлива. Установки уже доставлены в Северск, для этого даже был отремонтирован пятикилометровый участок дороги, чтобы высокоточное оборудование не повредилось во время транспортировки.

«На 2030 год комбинат видит четко 5,5 тыс. сотрудников у себя. Это против 3,2 тыс. человек сейчас. И рост выручки — почти на 50 процентов в целом по комбинату», — сообщила Наталья Никипелова.

Корреспондент ФАН пообщался с жительницей Северска о возможных изменениях в жизни закрытого города.

«Помню, что в 90-е официальная численность сотрудников СХК была около 15 тысяч. В 80-е цифра была еще больше. Вся Томская область, можно сказать, существовала за счет комбината. С 2000-х пошли массовые сокращения, в связи с ресурсной выработкой реакторов. Не знаю, что будет в 2030 году. Пока лишь знаю, что новых сотрудников не очень набирают в СХК. На новой площадке работают лишь подрядчики», — рассказала корреспонденту ФАН Ирина.

Можно с уверенностью сказать, что новые кадры найдутся. На территории Томской области множество технических вузов, которые ежегодно выпускают высококвалифицированных специалистов.