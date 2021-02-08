Командир британской подлодки обвиняется в участии в съемках порнофильмов

Лейтенант Королевского Военно-Морского Флота Клэр Дженкинс обвиняется в участии в съемках порнофильмов. Руководство ВМФ начало расследование инцидента из-за опасений ее шантажа иностранными агентами.

Офицер Дженкинс на сайте для взрослых называет себя Келли Тейлор. Вместе со своим бойфрендом, ведущим моряком Лаймом Доддингтоном, 29-летняя Дженкинс снимала непристойные видеоролики и выкладывала их в Сеть с целью заработка. В месяц ее клиентам нужно было платить по 15 долларов за просмотр фильмов. Более того, площадкой для съемок молодые люди выбрали не что иное, а казармы сверхсекретной ядерной базы.

Руководство Королевского Флота было обескуражено подобной новостью и не сразу поверило в это, заявив, что причины подобного поведения могут быть «с самыми разными рисками для безопасности».

Клер Дженкинс командовала группой моряков на ударной подводной лодке-охотнике класса Astute. Офицер отвечала за сверхтехнологичный корпус подлодки, состоящий из особых плиток, поглощающих звук и позволяющих лодке скользить по воде, преследуя российские субмарины.

Стоимость судна составляет порядка 1 миллиарда фунтов стерлингов. Она также несла ответственность за секретные запуски крылатых ракет «Томагавк» и высадку групп специального назначения на море.

Источники сообщают, что лейтенант Дженкинс прежде, чем получить разрешение для выполнения своих обязанностей офицера, прошла строгую проверку, включая информацию о своей личной жизни.

Когда ее руководству стали известны столь откровенные подробности ее жизни, она призналась в содеянном. Однако опубликованные в Сети видеоролики с ее участием до сих пор набирают огромное количество просмотров. Она тайно приглашает к просмотру все новых и новых пользователей. В своем аккаунте она рассказывает о себе довольно интимные подробности, что «любит быть непослушной и горячей».

Ранее семерых членов экипажа британской подводной лодки HMS Talent уволили со службы из-за употребления кокаина.