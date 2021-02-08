Аналитик объяснил, зачем России нужна новая система неядерного сдерживания

Москва, 8 февраля. Военный эксперт прокомментировал создание системы стратегического неядерного сдерживания в России.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что концепция применения ВКС РФ в рамках единой разведывательно-ударной системы для срыва возможных многосферных операций НАТО относится к создаваемой сегодня в России системе стратегического неядерного сдерживания. За этим заявлением последовала публикация Военного учебно-научного центра ВВС РФ, где журналисты объяснили разработку нового подхода способом гарантированного срыва предполагаемого удара войск стран-членов НАТО с воздуха.

Военный эксперт, главный редактор «Арсенала Отечества» Виктор Мураховский в комментарии РИА Новости отметил, что в случае атаки со стороны НАТО и США главная задача будет заключаться в существенном снижении военного потенциала РФ в сфере ядерного сдерживания. Собеседник издания напомнил об аксиоме военного искусства: войны обороной не выигрывают. Это и объясняет необходимость уделять дополнительное внимание созданию комплексов высокоточного оружия большой дальности.

«Наряду с развитием воздушно-космической обороны в РФ уделяют внимание созданию комплексов высокоточных ударных средств большой дальности, интегрированных в единые разведывательно-ударные контуры группировок войск. Тем самым мы создаем систему стратегического сдерживания неядерными средствами», — утверждает он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об отработке ВВС Финляндии дозаправки истребителей у российских границ.