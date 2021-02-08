«Калашников» готовит замену пистолету Макарова

Москва, 8 февраля. Гендиректор концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов заявил, что пистолет Лебедева в будущем заменит пистолет Макарова.

Напомним, за те 70 лет, что «Макаров» состоит на вооружении в ВС РФ, было выпущено несколько миллионов указанной модели, заявил Тарасов в комментарии РБК. По его словам, «Лебедев» должен стать таким же массовым, как и его предшественник. По словам гендиректора концерна, в настоящее время новый пистолет нашел уже трех заказчиков.

«МВД — по компактной версии [пистолета Лебедева], к «Армии-2020» мы прошли госиспытания. Сейчас активно ведем общение по объему возможного заказа, опытная эксплуатация идет», — рассказывает Дмитрий Тарасов.

Вторым заказчиком стала Росгвардия — силовиков интересует полноразмерный вариант ПЛ-15, который сейчас проходит завершительный этап госиспытаний. Гендиректор «Калашникова» выразил надежду, что тестирование будет окончено в первом квартале 2021 года, что позволит вести переговоры об объемах поставок.

В заключении он добавил, что основным заказчиком станет Минобороны РФ, однако, по словам Тарасова, комментировать интерес относительно объемов заказов пока что преждевременно.

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