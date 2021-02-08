Лобода пожурила дочь, проникшую в ее гардероб

Москва, 8 февраля. Популярная украинская певица Светлана Лобода в 2020 году, благодаря пандемии и отмене многочисленных концертов сблизилась со своей семьей. Она с радостью пустилась в путешествия с матерью и дочерьми — Евангелиной и Тильдой. Старшая дочь родилась в первом браке певицы с танцором Андреем Царем, а вот кто отец младшей, Светлана не рассказывает. Но ходят слухи, что папа девочки вокалист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Поп-дива совсем недавно отметила свое 38-летие в Арабских Эмиратах. Новогодние каникулы Лобода так же провела за границей, то нежась на Мальдивах, то на пляжах Дубая. Но как гласит народная пословица, — «любишь кататься, люби и саночки возить». Теперь певица снова по уши в работе. Сейчас она является наставницей шоу «Голос. Дети» и приходя вечером после съемок домой, рада, когда любимые дочери встречают ее. На своей странице в instagram, певица выложила фотографию в кругу семьи. В публикации видно, что дети с радостью встречают любимую маму и вместе любуются букетами цветов. А вот выходной, 7 февраля, звезда посвятила отдыху.

Не так давно, в соцсетях Светлана Лобода показала фотографии, на которых двухлетняя Тильда надела на себя вещи матери и искала еще. Малышка надела полосатые лосины и футболку с принтом в виде арбузов. Певица устроила дочери допрос и немного пожурила на камеру.