42 года без шаха: как Исламская революция изменила Иран

Тысячи иранских городов и сел празднуют 42-ю годовщину победы Исламской революции. Традиционно торжественные мероприятия длятся 10 дней: с конца января по 11 февраля — даты, которая ознаменовала окончание революции и стала поворотной в истории страны. Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как события 1979 года навсегда изменили жизнь иранцев.

Как в Иране отмечают годовщину Исламской революции

Период торжеств, посвященных празднованию годовщины революции, носит название «декады Фаджр». В эти дни по государственному телевидению транслируются фильмы и репортажи, посвященные перевороту. Также в это время проводится крупнейший в Иране фестиваль кино, театра и музыки — «Фаджр». Во многих организациях и учреждениях проходят тематические конференции и семинары, на которых декларируются верность идеалам революции и готовность к труду на благо страны.

11 февраля является официальным выходным в Иране. В этот день в городах проходят массовые демонстрации в поддержку правительства. Участники шествий прославляют героев революции и действующую власть, а также осуждают враждебные Ирану государства и оппозицию, обвиняя ее в лицемерии и коррумпированности.

Путь к такому национальному единству дался иранскому народу непросто: населению страны пришлось пройти через протесты, голод и убийства.

История и предпосылки

К 1978 году политическим строем в Иране оставалась абсолютная монархия. Тридцать пятый по счету шах Мохаммед Реза Пехлеви был сторонником идеи радикальной вестернизации государства. Насквозь коррумпированное правительство, лояльное США, активно поддерживало проамериканские страны — Оман, Чад, Сомали, при этом Иран являлся единственной мусульманской страной, сохранявшей партнерские отношения с Израилем. На иранских землях трудились десятки тысяч иностранных специалистов, приглашенных для разработки полезных ископаемых, модернизации промышленности и армии, развития инфраструктуры.

Впрочем, экономическое развитие не сопровождалось политическими преобразованиями, из-за чего в обществе росла напряженность. В то время как прозападная политическая и промышленная верхушка богатела, основная часть населения стремительно скатывалась в нищету. Средний класс практически не сформировался. Ситуация еще более усугубилась с нефтяным бумом в 1973 году, когда произошел резкий скачок инфляции.

Одним из свидетельств расположенности шаха к Западу является празднование 2500-летия персидской монархии в 1971 году. На торжество в археологическом комплексе Персеполис были приглашены лишь зарубежные гости. По этому случаю было заготовлено около тонны осетровой икры, в то время как над рядом регионов страны нависала угроза голода, вызванная сильной засухой.

Мохаммед Реза Пехлеви имел представление о настроениях в народе и активно подавлял инакомыслие: оппозиция была официально запрещена, а спецслужба САВАК непрерывно проводила политические чистки. Известно, что с 1953 по 1978 годы сотни тысяч иранцев были лишены свободы по политическим мотивам.

Революционный лидер

Так как активные противники шаха из Национального фронта Ирана находились в тюрьмах или за границей, а некоторые и вовсе были ликвидированы, единственным оплотом инакомыслия осталось духовенство, опирающееся на широкие слои бедного населения. Одним из самых ярких его представителей стал священнослужитель из города Кум Рухолла Хомейни.

В 1962 году Хомейни впервые открыто вмешался в политику, возглавив выступления духовенства против законопроекта о местных органах власти. Согласно этому закону, разработанному правительством Асадоллы Алама, депутаты провинциальных собраний и свидетели в суде могли приносить присягу не только на Коране, но и на других священных книгах. Религиозные круги сочли закон противоречащим исламу, поскольку он открывал дорогу в органы власти представителям других конфессий. По их призыву была организована забастовка торговцев базаров и предприятий.

Еще через год имам стал инициатором масштабных протестов против прозападной внешней и внутренней политики шаха. Начавшиеся народные выступления были жестоко подавлены полицией — по разным данным, погибло от 86 до 15 тысяч участников акций. Сам Хомейни был арестован и провел в заключении 2 месяца. Освободившись, он издал манифест, в котором заявил:

«Я вижу решение — в смещении этого правительства за нарушение заветов ислама… О, Господи, я доведу дело до конца! И если я останусь в живых, с Божьей помощью непременно исполню свой долг».

Спустя еще несколько месяцев имам был помещен под домашний арест за призыв к изменению курса правительства. При силовом разгоне очередных демонстраций было убито около 400 иранцев.

В 1964 году священнослужитель публично выступил против закона об особом статусе граждан США в Иране, за что был выслан в Турцию. Оттуда он перебрался в Ирак, а затем — во Францию, не прекращая своей деятельности против шаха.

Еще в Иране Хомейни призывал к установлению теократического режима. На собрании в городе Кум он обозначил свою неприязнь к США, Израилю, СССР и Великобритании.

«Америка хуже Англии, Англия хуже Советского Союза, а Советы хуже обеих! Но сейчас Америка является воплощением всей мерзости. Пусть президент США знает, что наш народ ненавидит его больше всех… Все наши беды исходят от Америки и от Израиля. Исламские народы ненавидят иностранцев вообще, а американцев и русских — особенно. Это Америка поддерживает Израиль и его сторонников. Это Америка вооружает Израиль, чтобы сделать арабов бездомным», — заявлял Хомейни.

В эмиграции был создан труд «Велаят-е факих», в котором имам изложил принципы построения исламской республики. Среди них:

Неразрывное единство политического и религиозного начал в исламе;

Исламское правление и институализация власти факиха — богослова-законоведа;

Методом прихода факиха к власти в стране с шиитским большинством является исламская революция;

Правящий факих должен обладать такими качествами, как справедливость, компетентность в области шариатских дисциплин и искренность в вере. В противном случае народ вправе сместить его.

Книги и кассеты нелегальными путями поставлялись в Иран, где распространялись через мечети.

В 1976 году погиб сын Хомейни — Мустафа. По официальной версии у него произошел сердечный приступ, однако в деле было много нестыковок, что при учете политической деятельности его отца позволило появиться версии о предумышленном убийстве.

Активная фаза

Силовой этап революции начался 8 января 1978 года в Куме, когда полиция расстреляла студентов, вышедших на демонстрацию против клеветнической статьи о Хомейни в государственной газете. 18 февраля более крупное выступление, уже принявшее форму бунта, состоялось в Тебризе и также было жестоко подавлено. Вскоре по принципу цепной реакции массовые волнения начались и в других городах страны.

В попытке успокоить население шах пообещал свободные выборы. Кроме того, он предпринял срочные и плохо проработанные антиинфляционные реформы, которые привели к массовому увольнению рабочих, стачкам, остановке добывающей и обрабатывающей промышленности и, как следствие, к окончательному подрыву экономики.

20 августа 1978 года в стране было объявлено военное положение, предусматривающее запрет на массовые собрания. Однако выступления продолжились, а количество жертв многократно возросло, так как к подавлению бунтов привлекалась армия, верная шахской династии.

Осознание отсутствия контроля над ситуацией подтолкнуло шаха к поиску помощи у США. Стоял вопрос об интервенции, сторонником которой являлся советник американского президента по национальной безопасности Збигнев Бжезинский. Но большинство сотрудников Госдепа склонились к тому, что иранскую революцию остановить уже невозможно, в результате чего идея военного вторжения была отвергнута.

2 декабря 1978 года на улицы Тегерана вышли 2 миллиона человек, которые потребовали у шаха сложить полномочия. По настоянию премьер-министра Шапура Бахтияра монарх стал готовиться к побегу из страны, что и произошло 16 декабря 1979 года.

После этого Бахтияр расформировал САВАК, освободил всех политзаключенных, запретил армии препятствовать деятельности демонстрантов и пообещал проведение свободных выборов в кратчайшие сроки. Премьер связался с Хомейни и пригласил его в Иран для помощи в составлении новой конституции.

1 февраля 1979 года имам прибыл в столичный аэропорт Мехрабад. Он был встречен тремя миллионами иранцев, заполнивших улицы Тегерана. Они несли портреты Хомейни, скандируя: «Шах ушел, имам пришел!». Вернувшийся революционный лидер отверг предложение Бахтияра об объединенном правительстве и 4 февраля назначил нового премьер-министра — Мехди Базаргана.

Революционеры заняли полицейские участки и военные части, получив доступ к оружию, которое затем было выдано населению. 9 февраля в аэропорту Мехрабад произошла стычка между лояльной Бахтияру шахской гвардией и «хомейнистами». Столкновение быстро перекинулось на столицу и переросло в уличные бои. Видя фактическое начало гражданской войны, генштаб объявил о своем нейтралитете, а командир шахской гвардии генерал Али Нешат заявил о солидарности с революционерами.

1 апреля 1979 года в результате общего референдума было объявлено о создании Исламской Республики Иран. В декабре была принята новая конституция, в соответствии с которой верховная власть перешла Хомейни (затем — его преемнику), а гражданская власть разделилась между президентом, меджлисом и премьер-министром.

Последствия революции

Установившаяся после революции политическая система подразумевает верховенство духовных лидеров во всех сферах жизни государства и общества, включая армию и судебную систему. Высший руководитель страны получил право формировать государственную идеологию, определять политику страны.

Для защиты нового порядка был сформирован Корпус стражей Исламской революции (КСИР). Это элитное военное формирование, формально входящее в состав иранских вооруженных сил, но фактически имеющее собственные сухопутные, военно-воздушные и военно-морские силы, а также службу разведки. Второстепенной задачей данной структуры стал экспорт революции в государства, в которых значительную часть населения составляют шииты.

В сентябре 1980 года, воспользовавшись ослаблением Ирана после революции, президент Ирака Саддам Хусейн без объявления войны вторгся на иранскую территорию, что положило начало Первой войне в Персидском заливе, или, как ее называют в Иране, «навязанной войне».

Прежде всего, иракское руководство стремилось присоединить иранскую нефтеносную провинцию Хузестан. Однако немаловажными были опасения Багдада по поводу экспорта Исламской революции, так как большинство иракцев является шиитами.

Из восьмилетней войны Иран вышел победителем, потеряв при этом от 200 до 500 тысяч человек.

После революции Тегеран резко изменил свой внешнеполитический курс, встав в оппозицию к США, СССР и Израилю. Последний и вовсе, по мнению иранского руководства, не имеет права на существование. Так, 6 января 2021 года в парламент был внесен законопроект об уничтожении этой страны. Кроме того, в 1982 году при помощи КСИР было создано движение «Хезболла», основной задачей которого является борьба с израильским присутствием в Ливане.

Обнаружив себя во враждебном окружении, Иран стал усиленно наращивать военный потенциал. Также руководство страны устремилось к созданию гаранта своей безопасности — ядерному оружию.

Ядерная программа Ирана

Начало иранской ядерной программе было положено в 60-х годах. При шахе она имела мирную направленность: в 1968 году Тегеран подписал договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), подразумевающий использование ядерных материалов исключительно в атомной энергетике.

После Исламской революции большое количество профильных специалистов покинуло страну, и ядерная программа была приостановлена на несколько лет. Ее перезапуск был совершен благодаря содействию Китая и затем России. Также иранские специалисты активно сотрудничали с ядерными компаниями Европы.

В 2003 году Вашингтон обвинил Тегеран в тайной разработке ядерного оружия, запустив волну антииранских санкций. Израильские и американские спецслужбы взялись за ликвидацию ключевых иранских ученых, а ЦАХАЛ (армия обороны Израиля) стал периодически уничтожать ядерные объекты на территории Ирана.

В 2015 году между Ираном и странами группы «5+1» был заключен Совместный всеобъемлющий план действий (т.н. «ядерная сделка»). В соответствии с ним Тегерану было разрешено обогащать уран лишь до 3,67% и эксплуатировать не более 5060 центрифуг, а также предписано допустить наблюдателей МАГАТЭ на свои ядерные объекты. В ответ страны «шестерки» обязались начать поэтапное снятие санкций. Таким образом, ядерная сделка допускала лишь мирное использование атома, исключая развитие ядерных вооружений Ирана.

В октябре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Штатов из ядерной сделки и повторном введении санкций, сильно ударивших по экономике Исламской Республики. После безуспешных попыток вернуть США к условиям договора посредством переговорного процесса с участием европейских стран, официальный Тегеран заявил, что более не считает себя обязанным выполнять условия соглашения.

В настоящий момент иранская ядерная программа направлена в сторону ядерных вооружений: в строй вводятся новые объекты, увеличиваются объемы единовременно хранимых запасов урана, а 7 января 2021 года официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди отметил, что Иран готов приступить к обогащению урана до 90%. Материал с подобным уровнем насыщения ураном-235 используется исключительно в ядерных боеприпасах.

Заключение

Сложно судить об отношении иранцев к революции и ее последствиям, так как количество мнений приближается к количеству людей, составляющих этот народ. Мы можем судить об изменениях в иранском обществе лишь по статистическим данным.

За 42 года после событий Исламской революции население Ирана увеличилось с 36 до 81 миллиона человек.

По данным ЮНЕСКО, в стране сильно выросла доступность образования. В 1978 году лишь 2,4% школьниц продолжили обучение в университетах, а в 2016 году этот показатель составил уже 65,5%. В целом около двух третей студентов в Иране относятся к женскому полу.

Одновременно с этим в государстве наблюдается высокий уровень безработицы (до 30%), а также низкий ВВП (7257 долл. США в 2020 г.), что связано с удешевлением нефти и западными санкциями.

В результате революции Иран встал на тяжелый путь независимости, обратив против себя США и их союзников. Тегеран дорого расплачивается за свою свободу, жертвуя уровнем жизни своих граждан ради усиления военной мощи и развития ядерной программы. Такой путь был выбран иранским народом 42 года назад, и, как мы можем наблюдать, страна продолжает неумолимо двигаться по нему.