Санкт-Петербург, 8 февраля. О взаимодействии науки и спорта рассказал советский и российский физик, депутат ГД, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой экспериментальной физики Дагестанского государственного университета, член-корреспондент РАН Гаджимет Сафаралиев в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Хабиб Нурмагомедов недавно опубликовал хороший пост, где он сказал, что только через науку, образование и культуру мы можем сделать нашу республику великой. Я считаю, что спорт никак не мешает науке. Я тоже бывший спортсмен. Мы всегда занимались спортом», — сообщил он, добавив, что мозги и мускулы нужно развивать одинаково.

Сафаралиев подчеркнул, что сам он всего добился и будет добиваться дальше через науку.

«Отмечу, что Дагестан до Великой Октябрьской революции имел 1117 школ. После этого были еще и университеты. Хочу сказать такую вещь: дагестанцы — удивительный народ, абсолютно оптимистичный. Мы верим в будущее, в молодежь, в то, что будем развиваться и будем жить. И если молодежь будет ориентирована на науку, то каждый будет делать, что надо», — высказался эксперт.

В завершение он поздравил читателей ФАН с Днем науки и пожелал развития российской науки, потому что только через нее можно достичь высочайших вершин.

Ранее ФАН сообщал, что российский боец Хабиб Нурмагомедов не испытывает чувства «голода», поэтому не помышляет о возвращении в UFC. Россиянин считает, что добился в смешанных единоборствах «практически всего». До этого президент UFC Дана Уайт заявил, что Нурмагомедов может вернуться в промоушен в случае победы Конора Макгрегора над Дастином Порье. Об уходе из спорта россиянин сообщил после боя с Джастином Гейджи в октябре прошлого года.