В ЛНР готовы к сценарию «зуб за зуб», предложенному Кравчуком

Луганск, 8 февраля. Представитель ЛНР в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Родион Мирошник прокомментировал призыв своего коллеги Леонида Кравчука об отказе от перемирия в Донбассе.

Ранее глава украинской делегации в ТКГ на переговорах по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что украинские военнослужащие в Донбассе должны зеркально отвечать на «провокации» со стороны ЛНР. Также он отреагировал и на обвинения России в открытом нарушении Киевом минских договоренностей: по мнению Кравчука, лучшей реакцией было бы «взять и вышвырнуть их из Донбасса и Крыма, так как они этого заслуживают.

В свою очередь Родион Мирошник в качестве ответа на предложения и обвинения со стороны Украины сообщил информацию о подтвержденных в СММ ОБСЕ обстрелах со стороны ВСУ и отметил, что народные республики готовы к зеркальному ответу, если Киев этого хочет.

«Кравчук предлагает «зуб за зуб» и зовет к эскалации конфликта?! Исходя из анализа отчетов СММ ОБСЕ, более 75% обстрелов — это обстрелы со стороны ВСУ. Полномочный представитель Киева в Контактной группе Леонид Кравчук предлагает отвечать выстрелом на каждый выстрел? Мы не против. Если Киев игнорирует режим прекращения огня, с нашей стороны не заржавеет», — пишет представитель ЛНР в своем Telegram-канале.

Ранее на заявление Леонида Кравчука отреагировал украинский блогер, ветеран АТО Виктор Прозапас. Он назвал представителя Украины в ТКГ «старым флюгером, включившим ястреба», и отметил, что его слова — сомнительная мотивация, сообщает Федеральное агентство новостей.