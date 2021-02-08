Сенатор Цеков рассказал, когда Украина признает российский статус Крыма

В ближайшей перспективе с российским статусом Крыма придется смириться не только Западу, но и Украине. Такое мнение в комментарии ФАН высказал член Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Страница крымского представительства МИД России в Twitter получила статус официальной. Теперь рядом с названием красуется специальная галочка, подтверждающая верификацию.

«Эта учетная запись была проверена, потому что она занимает важную позицию в категории правительственных, новостных, развлекательных или других специализированных учетных записей», — информирует администрация Twitter о появившейся синей галочке в аккаунте МИД России.

Аккаунт, на который подписано около 12 тыс. пользователей, ведется преимущественно на английском языке. Основной контент — новости из жизни жителей Крыма, фотографии и видеоролики с красотами полуострова и информация о памятных датах истории России и Крыма.

????Two months before resort season, but tickets sale has already been started! 8 airline companies began to sell flight tickets to➡️ #Simferopol????????, 4⃣7⃣ different directions from all corners of #Russia are open!#FromCrimeaWithLove❤️#CantWaitToSeeYou???????? pic.twitter.com/t5Gn43R5B8 — Russia's MFA in Crimea???????? (@PMSimferopol) February 8, 2021

На Украине с негативом отреагировали на действия западной компании. Так, замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова написала на своей странице в Twitter гневный пост, в котором раскритиковала администрацию социальной сети. В свою очередь украинские пользователи запустили флешмоб, в котором призывают забрать «галочку» у российского аккаунта.

«В дополнение к нашим предыдущим призывам мы повторяем, что совершенно недопустимо ставить на «МИД РФ в Крыму» галочку проверки», — написала она.

Член Совета Федерации Сергей Цеков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал новость о верификации страницы крымского представительства МИД России в Twitter. По его словам, уже можно говорить о позитивной тенденции, поскольку не только соцсети, но и западные страны фактически признали российский статус Крыма.

«Таких фактов много, не только в социальных сетях. Кроме того, есть конкретное решение США, в котором сказано, что Вашингтон разрешил пролет своих воздушных судов в границах ответственности аэропорта Симферополя. Также англичане, активно поддерживающие Украину, разрешили своим судам заходить в порты Крыма. Помимо этого, иностранные типографии печатают карты, на которых Крым изображен как неотъемлемая часть России», — сказал собеседник ФАН.

Также сенатор отметил неизбежность официального признания Крыма. Кроме того, как добавил Сергей Цеков, в ближайшей перспективе с российским статусом полуострова придется смириться и Украине.

«На сегодняшний день работа дипломатических структур Украины за границей заключается в том, чтобы найти подобные факты и выразить свой протест. Однако пройдет какой-то период, и Крым будет признан составной частью России. Я думаю, что и Украина будет не очень долго сопротивляться. Лет через 15–20 Киев согласится с российским статусом полуострова. Еще раз повторюсь, что фактов с признанием Крыма становится все больше», — резюмировал Сергей Цеков.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что журналист Дмитрий Гордон растерялся и не смог ответить, почему Киев называет Крым своим. Выбитый из колеи неожиданной фразой украинец смог вымолвить только пару слов.