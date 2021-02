Сенатор Цеков рассказал, когда Украина признает российский статус Крыма

В ближайшей перспективе с российским статусом Крыма придется смириться не только Западу, но и Украине. Такое мнение в комментарии ФАН высказал член Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Страница крымского представительства МИД России в Twitter получила статус официальной. Теперь рядом с названием красуется специальная галочка, подтверждающая верификацию.

Аккаунт, на который подписано около 12 тыс. пользователей, ведется преимущественно на английском языке. Основной контент — новости из жизни жителей Крыма, фотографии и видеоролики с красотами полуострова и информация о памятных датах истории России и Крыма.

????Two months before resort season, but tickets sale has already been started! 8 airline companies began to sell flight tickets to➡️ #Simferopol????????, 4⃣7⃣ different directions from all corners of #Russia are open!#FromCrimeaWithLove❤️#CantWaitToSeeYou???????? pic.twitter.com/t5Gn43R5B8