Пермский журналист после работы дворником решил баллотироваться в депутаты

Пермь, 8 февраля. Журналист из Перми Василий Кучумов в пандемию лишился заработка и устроился работать дворником. Однако после общения с местными жителями он решил стать депутатом.

Кучумов устроился дворником три месяца назад, поскольку во время пандемии доходы его медиапроекта существенно снизились. Такую работу с зарплатой в 15 тыс. рублей ему предложили друзья из управляющей компании. Бывает, что журналиста узнают на улице прохожие и начинают с ним разговаривать.

«Знакомые жалуются на управляющие компании, на медицину. Я пытаюсь на эти случаи писать запросы. Пока работаю дворником, понял, что проблем еще больше, чем приходит в мой медиапроект, своего рода книгу жалоб», — рассказал Кучумов телеканалу «360».

Поэтому он решил баллотироваться в депутаты. Выборы в Законодательное собрание Пермского края должны состояться уже в сентябре. При этом Кучумов уверен, что его «Народного Комиссара» поддержат.

В Уфе тем временем местный фотограф помог дворнику Юрию с третьей группой инвалидности. Благодаря проведенной фотосессии неравнодушные уфимцы собрали свыше 600 тыс. рублей, чтобы помочь ему закрыть долги.