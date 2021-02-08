Ведущая шоу «Давай поженимся!» призвала мужчин жениться на молодых

Москва, 8 февраля. Соведущая шоу «Давай поженимся!», блогер и эксперт в семейных отношениях Роза Сябитова объяснила с научной точки зрения, почему мужчинам нужно жениться на молодых девушках.

Неравные браки хороши лишь в том случае, если в паре мужчина старше своей спутницы, но не наоборот. Об этом сваха Первого канала рассказала в личном микроблоге Instagram. Эволюционно у мужчины в генах заложена цель оставить после себя как можно больше продолжателей рода, пишет Сябитова. Женщина, в свою очередь, отвечает за «качество» потомства.

По словам телеведущей, неравный брак нужен для того, чтобы средняя продолжительность жизни человека увеличивалась. «Ген долголетия» детям передается от молодой матери. Также неравные браки снижают риски потомства рано остаться без бабушек или осиротеть, утверждает Сябитова.

«Может это и не справедливо, но, по-моему, правильно. Не губить же цивилизацию!» — констатировала телеведущая.

Роза Сябитова ранее составила список женихов, которые могли бы подойти певице и телеведущей Ольге Бузовой. Эти молодые люди, по мнению свахи, могли бы заменить исполнительнице рэпера Даву.