Депутата КПРФ Бондаренко оштрафовали за участие в незаконной акции

Москва, 8 февраля. Депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко оштрафовали на 20 тыс. рублей за нарушение правил проведения и участия в массовых мероприятиях.

Парламентарий проигнорировал предупреждения о незаконности митинга 31 января. За это административное нарушение ему придется заплатить 20 тыс. рублей штрафа.

Ранее МВД и Генпрокуратура РФ неоднократно предупреждали о том, что акции 23 января и 31 января, которые организовали соратники основателя признанного иноагентом ФБК Алексея Навального, не были согласованы с властями, и участие в таких мероприятиях нарушает действующее законодательство.