Может ли военный инженер эффективно работать в гражданской сфере, рассказал ректор БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова, доктор технических наук, профессор Константин Иванов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«В большей степени Военмех ориентирован на оборонно-технические специальности. Они составляют 81% всех специальностей в нашем университете. Подчеркну, что данные направления — конвертируемые. То есть, обучаясь оборонно-технической специальности, человек может пойти в гражданскую область и эффективно там себя найти. Но основными направлениями является ракетно-космическая техника, где есть и оборонные специальности, а также гражданское направление — обычная космонавтика», — рассказал Константин Иванов, подчеркнув, что вопросы, связанные с обычным вооружением, также «имеют двойной стандарт».

Наряду с этим он отметил, что в Военмехе есть чисто гражданские специальности, которые развиваются точно так же, например техносферная безопасность. Так, по словам ректора, университет готовит специалистов для необоронных отраслей народного хозяйства.

«Могу сказать, что губернатор Курской области Роман Старовойт обучался по специальности «Артиллерийские комплексы и бронетанковые машины». В общем-то, он получил большой комплекс знаний по ходовой части танков и бронетанковой техники. Работая в Росавтодоре, Роман Старовойт обратил внимание, что знания, которые давались в области артиллерийских установок и бронетанковой техники, помогли ему в дорожном деле и использовании определений движения обычной техники, в том числе и гражданских машин», — отметил профессор.

Константин Иванов объяснил, что специалист, который разрабатывает «мозги» для военной техники, может создать аналогичные алгоритмы и для гражданской. Поэтому, по его словам, можно поставить «мозги» «Урана» (боевой робот «Уран-9». — Прим. ФАН) в качестве автопилота в Lada.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что президент России Владимир Путин увеличил число стипендий за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке нового вооружения. Премии вручаются ежегодно. Их лауреатами становятся технологи и ученые.