Попался на горяченьком: ВМФ США приготовились чистить репутацию Байдена в Черном море

США наращивают свое военное присутствие в Чёрном море. На прошлой неделе в эту акваторию вновь вошел эсминец «Дональд Кук», к нему присоединился эсминец «Портер», а второго февраля стало известно, что США направили туда флот еще из двух эсминцев и вспомогательного судна-заправщика. Как отмечают эксперты, это самое крупное пополнение военно-морских сил США в регионе с 2017 года.

В свою очередь, российская сторона напомнила Соединенным Штатам о наличии в Крыму оборонительных ракетных систем типа «Бастион». Также на учения в Черное море направлен ракетный многоцелевой фрегат «Адмирал Макаров». И это помимо основной группировки черноморского флота и других оборонительных систем полуострова, типа ракетных систем «Бал», авиационной и противовоздушной оборонительных дивизий.

И здесь можно было бы снова говорить о нарастании военной эскалации и о том, что танки, в смысле, корабли наши быстры, граница на замке, а Крым на сегодня является неприступной крепостью для любого военного вмешательства. Тем более что с российской стороны раздались и вполне воинственные комментарии. Так, например, вице-адмирал экс-начальник штаба Черноморского флота России Петр Святашов в одном из интервью порекомендовал выдавливать американские суда методом радиоэлектронной борьбы, а если придется, то и таранов.

К слову, про тараны Святашов упомянул не просто так. История «черноморского навала» в 1988 году, когда наши СКР-6 и сторожевой катер «Беззаветный» буквально вытолкали два американских боевых корабля с советской черноморской акватории – это исторический факт. И одна из последних «военных» побед СССР в «холодной войне» вообще и в черноморском противостоянии в частности.

Но, стоит повториться, кажется, в случае с усилением присутствия США в Черном море речь идет не столько о войне как таковой, сколько о большой международной политике. Которая сейчас та же война, только другими методами.

И начать здесь стоит с нового главы Государственного департамента США, Энтони Блинкена. Он и сам по себе персонаж с очень интересной биографией, который заслуживает отдельного материала. Пока же стоит лишь сказать, что это человек, который с 1994 года занимался «европейским направлением» американской политики. При этом во времена Клинтона он состоял в аппарате Совета национальной безопасности. Затем, с 2002 по 2008 годы в Сенате работал в Комитете по международным отношениям. При Обаме был советником по национальной безопасности.

Причем господин Блинкен – это такой типичный «ястреб», правда, почему-то от демократов. Известно, например, что он горячо поддержал идею военного вторжения в Ирак. И даже умудрился поссориться с Байденом, лоббируя военное вторжение в Ливию.

Про Россию господин Блинкен также высказывался во вполне понятном ключе: «Америка говорит Европе «хорошо, Путин сделал это (имея в виду победу партии Мари Ле Пен во Франции на выборах в Европарламент), но тогда нам нужно устроить какие-то серьезные, жесткие санкции сейчас, потому что западный мир должен объединиться против России».

То есть, господин Блинкен – это человек, который, во-первых, очень хочет непосредственного и самого тесного контакта США и Европы. Более того, такого контакта, где США могли бы диктовать Европе условия. А во-вторых, является приверженцем того принципа, что добрым словом и пистолетом можно достичь куда больше, чем просто добрым словом. А потому при малейшей возможности продвигает и поддерживает идею военного присутствия, а еще лучше – вторжения войск США туда, где «еще нет демократии».

С военным присутствием, думается, всё понятно. Но какие именно политические цели сейчас преследуют демократические американские элиты, все же взявшие власть в США? И разобраться в этом внезапно помогает уже немецкое издание Der Spiegel, которое публикует большой материал о планах Байдена и Блинкена на Европу, Украину и Россию.

«Шпигель», к слову, в этом отношении весьма показателен. Поскольку это редакция матёрых немецких американофилов, которые прямым текстом в этом материале пишут: «После четырех долгих лет, в течение которых Дональд Трамп и Майк Помпео скитались по миру, разум и профессионализм, наконец, возвращаются к американской внешней политике». То есть, здесь авторам материала в точности передачи цитат и смыслов Блинкена и Байдена можно верить полностью. Смысла они ни в коем случае не исказят.

И судя по тому, что написано в уважаемом немецком издании, у Блинкена и у Байдена в планах максимально тесная интеграция в европейскую политику, например, по вопросу Украины. А в частности, вход в качестве еще одной стороны в нормандский формат переговоров. И вот здесь стоит напомнить, что еще в президентство Обамы, в 2016 году, США имели подобные планы. Однако внезапно этому воспротивилась Германия. Тогда посол ФРГ на Украине Эрнст Райхель по этому поводу заявил, что чем больше участников переговоров, тем меньше шансов на какой-то практический результат.

По данным ряда информационных агентств, немецкая сторона и сейчас не в восторге от подобных американских инициатив. Номинально потому, что «Россия может тогда вообще отказаться от нормандского формата». Но это определенного рода лукавство. Поскольку Россия и тогда, и сейчас в целом не против присутствия за столом переговоров представителей США. Правда, не с позиции введенного крупного пополнения военно-морских сил в Черное море. Но это уже частности.

Для Германии же приход США в Минск – это определенная потеря геополитических и, в перспективе, внутриполитических позиций. Стоит напомнить, что немцы в период президентства Обамы часто весьма саркастически называли Германию «пятьдесят первым штатом США». Политика Трампа, направленная на отход с европейского политического театра, сняла эту напряженность. Но, кажется, ситуация возвращается на круги своя.

А с другой стороны, все в том же «Шпигеле» есть любопытный намек на то, что Блинкен смотрит на идею «Северного Потка-2» вполне спокойно, «не желая агрессивно принуждать к чему-то» европейских партнеров. Однако это намёк, и сам Блинкен ничего такого не говорил. Упоминается только фрагмент из книги «Союзник против союзника: Америка, Европа и кризис сибирского трубопровода» 1987 года за авторством нынешнего Госсекретаря. В котором говорится, что во времена администрации Рейгана «Вашингтон вынудил ... суверенные союзные государства и независимые иностранные корпорации делать то, что, по их мнению, противоречило их собственному правительству и интересам бизнеса. Эмбарго было возмутительным оскорблением для европейцев, потому что, по их мнению, Соединенные Штаты нагло заявляли о своем праве проводить торговую и внешнюю политику для своих союзников - нравится им это или нет». Но это было в 1987 году. К слову, книги этой нет не просто в свободном доступе, но и в продаже в электронном виде. Только бумажный вариант, что тоже как-то странно.

Но вот что достоверно известно, так это слова Блинкена про Россию в 2014-15 годах. А именно, по вопросу исключения нашей страны из G8 с формулировкой: «Президент Путин и Россия определяют власть по геополитическому влиянию, которое Россия может получить. А подрыв политических позиций России в международном сообществе и ее политическая изоляция ослабляют эту власть». Если вспомнить, что американские политики, что демократы, что республиканцы, считают «СП-2» именно «рычагом политического влияния России на Европу», то на уступки по газопроводу от команды Байдена надежд крайне мало.

Но вот намерение со стороны Байдена снова вернуться в европейскую, да и в украинскую повестку – налицо. Тем более, что не против такого поворота и нынешний президент Украины, Владимир Зеленский. В интервью NYT он, кстати, практически прямым текстом заявил, что Байдену на Украину вернуться нужно: «Джо Байден, как мне кажется, знает Украину лучше, чем предыдущий президент. До своего президентства у него были тесные связи с Украиной, и он хорошо понимает русских, он понимает разницу между Украиной и Россией, и, как мне кажется, он понимает украинский менталитет». И вот эти слова про «до своего президентства» — это весьма и весьма прозрачный намёк. Например, на дело украинского нефтеперерабатывающего холдинга «Burisma», в совет директоров которого, где как раз «до своего президентства» Байден-старший курировал от США украинское направление, входил Хантер Байден, сын нынешнего главы Белого Дома. И входил так, что все закончилось уголовным делом о многомиллионных хищениях. Многомилионных не в гривнах, а в долларах. Только в британских банках было заморожено 23 миллиона долларов холдинга. Правда, потом разморожено. Потому что «украинская сторона отказалась предоставить необходимые для расследования документы». Как говорится, всем бы так.

Собственно, потом семейству Байденов стало совсем не до Украины. Но сейчас у нового президента США, как это ни парадоксально прозвучит, появились все возможности «подчистить следы». Да, на первый взгляд – нелепейшая версия. Президент Штатов разыгрывает многоходовую комбинацию, использует национальные вооруженные силы, подключает дипломатический корпус для того… чтобы не «попасться на жареном». Но давайте вспомним, какие скандалы и как били по рейтингам обоих кандидатов в президенты на этих выборах в США и сколько из них были связаны даже не с Россией, а именно с Украиной. Уж семейство Байденов по «украинскому» вопросу и по вопросу «Burisma» получило по полной программе. И, судя по всему, возвращаться к этой неприятной для него повестке Байден не намерен категорически. И решать эту проблему он готов самыми радикальными способами.

Ну и прочие вещи, вроде продвижения военных баз на Восток, создания напряженности в Черноморском регионе и на Юго-Западе России, рядом с крымским побережьем, «политическую реконкисту» в Европу тоже никто не отменял. К тому же, если администрации Байдена удастся вернуть свои лидирующие позиции по влиянию на ЕС, то рано или поздно под санкции против «СП-2» и «Турецкого потока» вынужденно прогнется и Германия. А это уже откроет США двери к торговле с Европой сжиженным газом. Который, конечно, дороже российского, доставка которого не так надежна. Но когда американцев волновали такие мелочи, если дело идет о прибыли?