Мадуро обвинил власти Колумбии и Испании в подготовке терактов в Венесуэле

Каракас, 8 февраля. Николас Мадуро обвинил власти Колумбии и Испании в подготовке нового теракта в Венесуэле. Подготовка нового теракта началась после неудачной попытки взорвать Национальную ассамблею, заявил он в ходе выступления на государственном телеканале Venezolana de Televisión.

Целью диверсии вновь должен стать парламент Венесуэлы, заявил президент.

«В Колумбии, в президентском дворце Нариньо, готовят заговор с целью напасть на Венесуэлу, совершить террористическую атаку. В Испании готовят это и другие нападения, но правительство Испании притворяется, что не знает об этом», — объявил Мадуро по телевидению.

Hemos develado un plan terrorista organizado y financiado desde Colombia contra la sede del Parlamento venezolano y sus diputados. Los medios internacionales pretenden ocultar semejante atrocidad. Es un ataque frustrado contra la República y el pueblo bolivariano. ¡ALERTA! pic.twitter.com/gY38T4SUa0 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 8, 2021

Сообщение о планируемом теракте Мадуро использовал, чтобы обвинить правительство Испании в том, что оно защищает «оппозиционера и преступника», уклоняющегося от венесуэльского правосудия, Леопольдо Лопеса.

«Испанская разведка могла бы с легкостью провести расследование по всем сообщенным фактам касательно Лопеса. Это было бы очень легко, потому что испанская полиция обладает высоким технологическим уровнем и огромным следственным потенциалом, но она хочет этого делать, они защищают террориста», — заявил президент Венесуэлы.

По словам Мадуро Лопес участвовал в подготовке операции «Гидеон», целью которой было свержение президента Мадуро и захват власти в Венесуэле при поддержке правительств Колумбии и Испании.

1 февраля председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес обвинил оппозиционера Леопольдо Лопеса в подготовке теракта в здании парламента. В Каракасе заявили, что взрыв был предотвращен, а исполнитель схвачен органами безопасности.

По словам Родригеса, в подготовке теракта Лопесу помогал президент Колумбии Иван Дуке. Национальная ассамблея приняла решение создать специальную комиссию по расследованию преступлений, связанных с терроризмом.

NUEVAS PRUEBAS | Leopoldo López planificó Operación Gedeón desde la embajada de España#EnVenezuelaNosCuidamoshttps://t.co/vqCzH7vClw pic.twitter.com/t1WXr4hGhm — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) January 31, 2021

Леопольдо Лопес покинул Венесуэлу в октябре 2020 года после того как власти обвинили правительство Испании в сговоре с оппозиционером. Согласно заявлениям Каракаса, целью плана, было вторжение в страну с участием колумбийских боевиков, убийство Николаса Мадуро и захват власти.