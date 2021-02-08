Первый муж Юлии Началовой назвал «мусором» фильм о покойной певице

Москва, 8 февраля. Первый муж певицы Юлии Началовой, музыкант Дмитрий Ланской жестко раскритиковал документальный фильм, посвященный покойной исполнительнице.

Фильм под названием «Подлинная история Юлии Началовой» показали на Первом канале к 40-летию со дня рождения певицы. Ланской, который был в браке с исполнительницей три года, после выхода ленты записал видеообращение для своего YouTube-канала.

«Я испытываю испанский стыд за всех участников и создателей этого фарса», — заявил он.

В фильме музыканта показали жестоким человеком, который якобы заставлял Началову худеть. Ланской назвал рассказанную историю не подлинной, а «подлой». По мнению музыканта, картина, бросающая тень на светлую память о Началовой, была создана лишь для «хайпа и рейтингов».

«Это совершенно бесчеловечное препарирование без анестезии самых сокровенных и светлых эмоций и перемешивание в монтажный мусор», — возмутился Ланской.

Первый муж певицы негодует из-за того, что в эту историю втянули ее родителей и дочку. Музыкант убежден, что память о покойной исполнительнице достойна лучшего воплощения.

Юлия Началова скончалась в марте 2019 года от сердечной недостаточности и заражения крови. 31 января 2021 года ей могло бы исполниться 40 лет. В день рождения исполнительницы на ее могиле произошло невероятное чудо.