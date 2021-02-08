Дерматолог Галлямова объяснила, чем опасно длительное ношение гель-лака на ногтях

Москва, 8 февраля. Длительное ношение гель-лака на ногтях может быть крайне опасно для здоровья. Врач-дерматолог Юлия Галлямова предупредила о возможных последствиях для организма.

Ногтям необходимо давать отдохнуть через 5-6 месяцев регулярной носки гель-лака, так как ногтевая пластина за этот период сильно спиливается. Сигнализировать о проблеме может жжение ногтей во время сушки под лампой. Кроме того, при процедуре с ногтя снимается дополнительный слой, защищающий от ультрафиолета.

«Чем это опасно? Добавляя воздействие ультрафиолетовой лампы, повышается шанс развития подногтевой меланомы, то есть рака кожи», — рассказала Галлямова в беседе с «Ридусом».

Спиливание защитного слоя кожи также делает его более подверженным различным инфекциям, особенно грибковым. В случае обрезного маникюра ноготь лишается кутикулы, таким образом образуется благоприятная среда для развития кандидоза околоногтевых валиков.

Инфекция после срезанной кутикулы может проявляться в виде покраснения, отека или гноя. Заменить процедуру обрезного маникюра лучше более безопасным методом, когда кутикулу сдвигают и отшелушивают.