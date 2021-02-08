Джоли впустила журналистов в свой особняк за $25 миллионов

Лос-Анджелес, 8 февраля. Голливудская актриса Анджелина Джоли приобрела историческое поместье, которое ранее принадлежало режиссеру Сесилю Демиллю. За роскошную виллу знаменитость отдала 25 млн долларов.

Джоли приобрела поместье после развода с актером Брэдом Питтом. Экс-супруг звезды драмы «Джиа» переехал в особняк неподалеку, чтобы дети могли чаще ходить к нему в гости. По соседству с Джоли также живут актрисы Натали Портман и Кристен Стюарт. В первой половине XX века в бывшем особняке Демилля отдыхал маэстро немого кинематографа Чарли Чаплин.

Голливудская знаменитость позволила корреспондентам мартовского номера Vogue провести фотосессию в ее доме. Вилла построена в итальянском стиле. На ее реставрацию у дизайнеров и рабочих ушло порядка шести лет. Площадь особняка — 670 кв. м.

В интерьере дома преобладает светлая цветовая гамма. Дизайнеры постарались сохранить оригинальный облик исторического особняка, однако для бытового удобства добавили в обстановку новейшую технику. Дом Джоли состоит из шести спален, просторной столовой, семейной библиотеки, десяти ванных комнат, гостиной.

Виллу, в которой живет исполнительница роли Лары Крофт, возвели в 1913 году, пишет портал «360». Ранее Джоли заявила о планах выставить на продажу картину «Башня мечети Кутубия», которую написал ныне покойный премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.