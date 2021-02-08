Познер назвал страну, которую выберет для жизни

Москва, 8 февраля. Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос о том, в какой стране мира лучше всего живется. Он выбрал Францию.

Об этом он сообщил на своем сайте «Познер Online». Ему стало интересно, что именно значит «лучше живется».

«Где больше денег платят? Вот мне лучше всего живется во Франции», — рассказал телеведущий.

Он объяснил свой выбор тем, что именно там чувствует себя «по-настоящему дома». Познер подчеркнул, что это касается не только его квартиры в Париже, но и вообще ситуации в целом. Также телеведущий добавил, что Франция не понравится людям, которые не владеют французским языком.

«Это очень субъективно», — подметил Познер.

Выбирая между городами, он назвал Париж и Нью-Йорк. У Познера также поинтересовались, кем он себя считает.

«Парижский нью-йорковец. Нью-Йоркский парижанин. Как хотите», — заявил телеведуший.

Ранее он рассказал, что граждане Российской Федерации смогут свободно путешествовать по миру уже к лету. По его словам, к концу июля карантин во многих государствах закончится, а мир заживет обычной жизнью.