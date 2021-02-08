Оборот розничной торговли в Дагестане восстановится в 2021 году

Махачкала, 8 февраля. Уровень розничной торговли в Дагестане по итогам 2020 года снизился на 6,6%. Как выяснил ФАН, этот важный для региона показатель может значительно вырасти в наступившем году.

Согласно данным Дагестанстата, торговый оборот в республике составил почти 588 миллиардов рублей. При этом в декабре прошлого года он вырос более чем на 30%.

«Оборот розничной торговли в декабре 2020 года составил 130,4% к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-декабре 2020 года – 587964,2 миллиона рублей, или 94,4%», – говорится в материалах ведомства.

При этом, как уточнили ФАН в службе, отрасль после существенного падения весной, вызванного пандемией коронавируса, начала активно восстанавливаться уже летом прошлого года. Значительный рост продаж был зафиксирован в преддверии начала учебного года, а также в предновогодний период.

«В апреле и мае товарооборот просел на 40–50%. В целом за первые пять месяцев 2020 года индекс товарооборота в республике составил 84%, то есть снизился на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Во втором полугодии он активно восстанавливался до уровня 2019 года – рост продаж отмечался перед 1 сентября и перед новогодними праздниками», – рассказали в Дагестанстате.

В беседе с ФАН экономист Иса Рашкуев пояснил, что падение розничного товарооборота в регионе по итогам года могло оказаться и более глубоким. Однако сказался так называемый «отложенный» спрос, а также специфика города Хасавюрта, на рынках которого приобретают товары жители не только Дагестана, но и других субъектов Северного Кавказа.

«Необходимо учитывать, что во время пандемии не работали только вещевые рынки. Все торговые площадки, связанные с реализацией продуктов питания и строительных материалов, продолжали функционировать. Кроме того, розничный товарооборот в Дагестане имеет свои особенности – в него входят покупки, сделанные на территории республики жителями соседних регионов. Речь идет в основном о хасавюртовских торговых площадках, где уже с июня наблюдался резкий рост продаж», – сказал специалист.

Рашкуев подчеркнул, что доходы дагестанцев во многом формирует именно розничная торговля. Ее падение может иметь негативные последствия для республиканской экономики, но такого развития событий ждать не стоит, считает экономист.

«Отрасль торговли традиционно является одной из ключевых для жителей региона. Поэтому падение товарооборота в прошлом году негативно сказалось и на всей экономике. Вынужденно введенные из-за коронавируса ограничения не могли не привести к спаду, но розничная торговля начала расти уже в прошлом году. Думаю, этот тренд продолжится и в 2021 году», – полагает собеседник ФАН.

В целом в России в 2020 году оборот розничной торговли также уменьшился. По данным Росстата, он снизился на 4,1% по сравнению с 2019 годом и составил более 33,5 триллиона рублей.

Ранее ФАН сообщал, что уровень инфляции в Дагестане в прошедшем году составил 4,6% и стал самым высоким среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа. В региональном Минэкономики на 2021 год прогнозируют инфляцию примерно на том же уровне.