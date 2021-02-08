Осужденного за смертельное ДТП Ефремова вернули в СИЗО «Водник»

Москва, 8 февраля. Актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание за смертельное ДТП, вернули в СИЗО «Водник» для проведения следственных действий, сообщил его бывший адвокат Эльман Пашаев.

Именно в этом следственном изоляторе артист содержался до вступления в силу приговора. Как долго он проведет в московском СИЗО, пока неизвестно. В Москву артиста доставили из Белгородской колонии для дачи показаний. Ефремов согласился на полное сотрудничество со следствием в рамках уголовного дела о подкупе свидетелей.

Артист Михаил Ефремов после ДТП хотел бежать в Латвию, сообщало РИАМО. По словам источника, близкого к делу актера, он был так напуган, что рассматривал и такой вариант.