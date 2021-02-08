Психолог объяснил порыв Давы написать песню о расставании с Бузовой

Москва, 8 февраля. Психолог Валентин Денисов-Мельников объяснил ФАН, почему рэпер Давид Манукян написал песню о расставании с Ольгой Бузовой. Эксперт рассказал, как творчество помогает при разрыве отношений, и поделился другими способами облегчить тяжесть расставания с близким человеком.

Напомним, что менее, чем через месяц после расставания с Бузовой Дава представил новый трек о любви под названием «Обнулила нас». В песне рэпер рассказывает, как тяжело переживает расставание с возлюбленной.

Психолог отметил, что такое поведение естественно, так как при страдании человек ищет способ облегчить свое состояние, а в процессе творчества мы как раз направляем негативную энергию на что-то конструктивное. При этом психолог подчеркнул, что не нужно переживать о художественных достоинствах произведений — творчество само по себе является хорошей терапией.

«Даже если получатся совершенно бездарные стихи или картины, для самого человека это хорошая терапия», — сказал собеседник ФАН.

В новом треке Дава решил обратиться к горьким воспоминаниям, но, по словам эксперта, в творчестве предпочтительнее сосредоточиться на будущем.

«Полезнее писать что-то веселое, направленное на будущую жизнь, чем что-то грустное, связанное со страданием по ушедшему», — подчеркнул Денисов-Мельников.

Психолог также дал несколько советов тем, кто хочет справиться с болью от расставания. В первую очередь нужно убрать все вещи, связанные с бывшим партнером, чтобы о прошлом ничего не напоминало.

«Каждое напоминание о бывшем партнере активирует страдания, поэтому должно быть минимум того, что напоминает о нем», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, людям, недавно пережившим расставание, необходимо переключить свое внимание на компании друзей, на общение с другими людьми.

«Вокруг люди, они все равно так или иначе предполагают другие темы для размышлений, — заключил психолог. — Надо просто создать новый очаг возбуждения в мозгу. Нужно искать сильные впечатления, ощущения, уже не связанные с бывшей любовью, все, что перебьет предыдущую повестку. Поэтому подруги или друзья могут помочь тем, что будут приглашать на какие-то развлечения».

Ранее блогер и музыкант Давид Манукян (Dava) после расставания с телеведущей Ольгой Бузовой посвятил экс-возлюбленной трогательную песню о расставании «Обнулила нас».