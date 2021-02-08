Вирусолог Покровский объяснил, могут ли штаммы коронавируса привести к третьей волне

Москва, 8 февраля. Способны ли новые штаммы коронавируса привести к началу третьей волны инфекции, объяснил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Вадим Покровский.

Специалисты считают, что если в Россию попадут британский, южноафриканский и бразильский штаммы коронавируса, то начнется третья волна пандемии. Вирусолог Покровский не согласен с выводами коллег. По его мнению, точной информации о том, что мутации являются более заразными — нет. Главное в такой ситуации продолжать соблюдение санитарных требований, подчеркнул в беседе с «Радио 1» профессор.

Сейчас в стране наблюдается спад заболеваемости инфекцией. Покровский считает, что это связано с настойчивым призывом граждан носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. В свою очередь, вакцинация начнет сдерживать распространение инфекции, когда прививки сделает больший процент населения.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала условие для отмены масочного режима в России. Для этого 60% населения должны сделать прививку от коронавируса.