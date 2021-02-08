Мария Погребняк запаниковала из-за ветрянки у младшего сына

Москва, 8 февраля. Супруга футболиста Павла Погребняка, блогер Мария Погребняк рассказала о болезни младшего сына. Кожа мальчика покрылась волдырями.

На болезнь ребенка Погребняк пожаловалась в Instagram Stories. Блогер рассказала, что у мальчика поднялась температура до 37,8 градуса, а также показала пятна и волдыри на шее, руках и животе ребенка.

«Это, скорее всего, ветрянка. Это тогда я тоже могу заболеть, и старшие заболеют, и все», — запаниковала жена футболиста.

Оказывается, звезда не болела ветрянкой в детстве, но около семи лет назад делала прививку. Блогер очень переживает, поскольку обычно взрослые переносят это заболевание очень тяжело — с высокой температурой и высыпаниями.

Мария Погребняк решила посоветоваться с подписчиками и спросила, что ей можно принять, чтобы не заразиться от сына. Также она попросила на всякий случай порекомендовать ей прозрачную мазь от высыпаний. В итоге заболевшего ребенка осмотрел врач и подтвердил, что у него действительно ветрянка.

Ранее жена Погребняка пожаловалась на последствия новогодних праздников. Супруга футболиста призналась, что набрала несколько лишних килограммов.