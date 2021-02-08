Бывший PR-директор Алибасова опроверг обвинения в клевете

Москва, 8 февраля. Полиция отказалась признавать клеветой заявление бывшего PR-директора Бари Алибасова Вадима Горжанкина, который говорил об алкоголизме продюсера.

Обратиться к правоохранителям попытался сын основателя «На-На» Бари Алибасов — младший, когда бывший PR-директор его отца рассказал, что продюсер страдает алкоголизмом. Кроме того, Горжанкин говорил, что Алибасов-младший не дает почти уже бывшей супруге продюсера, актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной видеться с мужем. Пресненский отдел столичной полиции отказался инициировать возбуждение дела о клевете, рассказал адвокат Горжанкина Роман Кандауров.

«В ходе дачи объяснений в Пресненском отделе полиции мой подзащитный полностью опроверг обвинения сына известного продюсера в клевете. Пресненский отдел полиции ознакомился с полученной информацией и вынес отказ в возбуждении дела о клевете», — приводятся слова адвоката Горжанкина в пресс-релизе, поступившем в распоряжение ФАН.

Кандауров напомнил, что его подзащитный сейчас является пресс-секретарем Федосеевой-Шукшиной. Актриса и ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник еще 18 января говорили на пресс-конференции, что у Алибасова-старшего проблемы со спиртным, и они не могут попасть в квартиру продюсера.

Сам Бари Алибасов ранее пригрозил «оторвать уши» Горжанкину. Продюсер заявил, что его бывший PR-директор хотел выманить у него подпись на каких-то документах и пытался присвоить себе гонорары Алибасова.