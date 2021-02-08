Куклачев раскритиковал новые правила содержания животных в Кировской области

Киров, 8 февраля. Новые правила содержания домашних животных начинают действовать в Кировской области с 14 февраля. Народный артист России Юрий Куклачев резко высказался о нововведении.

Новые нормы подразумевают наличие не менее 2,5 квадратных метров жилплощади для собак от 25 кг, а для кошек всего лишь 0,8 квадратных метров. Регламент по количеству площади необходимой для питомца в квартире существует уже давно. По европейским меркам, на кошку или собаку должно приходиться не менее трех кубических метров. В таком случае животному хватает кислорода.

«Если у тебя меньше, то получается, что ты издеваешься над животным. У кого скученность кошек, те кошки болеют», – объяснил артист в интервью «Радио 1».

По его словам, не нужно в одну квартиру набирать по 20-30 кошек, так как животные страдают. В кошачьем театре Куклачева мест хватает всем любимцам. У кошек есть дом площадью 50 квадратных метров.

Попугаю Яше из Приморского края не хватает места дома, поэтому он любит прогуливаться по улице и удивлять своим появлением местных жителей. Птицу можно часто заметить в магазинах Уссурийска.