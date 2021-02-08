Ольга Бузова не ночует дома после расставания с Давой

Москва, 8 февраля. Певица и телеведущая Ольга Бузова, которая недавно рассталась с рэпером Давой, призналась, что ей трудно находиться дома. Звезда временно перебралась за город.

Поклонники исполнительницы хита «Мало половин» заметили, что она ночует не в квартире, которую снимает с 2016 года, а в коттеджном поселке. В Instagram Stories Бузова объяснила, почему не хочет находиться дома.

«Если честно, хочется уже скорее оттуда переехать, потому что давит очень атмосфера. <...> Я поймала себя на мысли, что я очень люблю эту квартиру, но, с другой стороны, сколько там было пролито слез, о которых вы даже не догадываетесь», — поделилась певица.

Ольга Бузова уже давно приобрела собственное жилье в столице и сейчас активно занимается ремонтом, чтобы поскорее переехать. Пока же она проводит время в коттеджном поселке, поскольку там живут ее друзья, с которыми можно вечером посидеть у камина. Певица пообещала, что обязательно вернется домой. Справиться с переживаниями ей всегда помогала музыка.

«Мне нужно больше времени, чтобы прийти в себя сейчас», — подытожила звезда.

Ольга Бузова объявила о расставании с Давой после своего дня рождения, который она отметила в конце января. Певица обвинила экс-возлюбленного в изменах и рукоприкладстве, сообщает портал «Мир 24». После разрыва с Бузовой рэпер посвятил ей новый трек о расставании.