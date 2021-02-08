Поместье Эдиты Пьехи под Петербургом затягивает зловонием из-за мусорного полигона

Санкт-Петербург, 8 февраля. Соседи Эдиты Пьехи из небольших садоводств во Всеволожском районе Ленобласти бьют тревогу из-за проблем с экологией и складирования мусора.

Российская эстрадная певица и народная артистка СССР Эдита Пьеха оказалась в зоне неблагоприятной экологической обстановки. Садовые товарищества, где она постоянно живет, затягивает зловонием от ближайшей свалки. Недобросовестные водители мусорных контейнеров сбрасывают отходы, не доезжая до полигона, — на обочинах дорог и у леса.

«Борьба идет, она такая общественная. У нас и в лесу выбрасывают мусор: заехала машина, вывалила там его. Кроме того, огромный полигон, который находится рядом. Машины, которые с мусором едут на этот полигон, если у них не получается туда заехать по каким-то своим причинам, могут вывалить мусор рядом на дороге. Отходы разные, бытовой и строительный мусор», — рассказал ФАН один из жителей садоводства.

Местные жители и соседи Эдиты Пьехи говорят, что неоднократно жаловались на свалку мусора, но пока представители власти никак не отреагировали на сложившуюся ситуацию.

«Садоводы пытаются бороться с вывозом мусора, пытаются закрыть свалку. Это все-таки экология, это вода питьевая из колодца, где набирают воду местные жители. Экологи к нам приезжали, делали замеры, но я не знаю, что нужно сделать, чтобы закрыть эту свалку. В жилом массиве пахнет отходами, помоями», — рассказал собеседник издания.

ФАН будет следить за ситуацией с несанкционированным сбросом мусора во Всеволожском районе и в ближайшее время направит запросы в органы власти и местного самоуправления.