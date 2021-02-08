Киселев назвал «слабостью» решение Латвии о запрете вещания телеканала «Россия-РТР»

Борьба со средствами массовой информации путем запретов неэффективна в нашу цифровую эпоху. Об этом в интервью ФАН заявил генеральный директор МИА «Россия сегодня» и заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселев.

Ранее глава латвийского Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш сообщил в Twitter о запрете с 15 февраля сроком на год ретрансляции телеканала «Россия-РТР». Процедура ограничения вещания была начата еще летом, и поводом к этому послужил эфир одного из выпусков передачи «60 минут» от 10 июля, в котором якобы было обнаружено разжигание розни.

«Мы свое инфопространство защищали и будем защищать», — заявил Аболиньш.

Однако подобные методы «защиты» свидетельствуют о слабости государства, которое их использует, убежден Киселев. По его мнению, латвийские власти попросту расписались в своей идеологической беспомощности, запрещая вещание российских телеканалов.

«Наша же страна защищает свое «инфопространство» иначе, — добавил журналист. — Россия находится в балансе при чемпионском диапазоне свободы слова. Ничьи каналы она не закрывает и даже не собирается этого делать».

Телеведущий подчеркнул, что в РФ человек может позволить себе любые высказывания, если те находятся в рамках закона и Конституции.

«И мы прекрасно себя чувствуем, — подытожил собеседник ФАН. — Латвийские же власти, по всей видимости, не уверены в правильности своего государственного устройства и в лояльности своего народа, раз позволяют себе такие шаги. В общем-то, это «песенка», которую мы слышали и в своей собственной стране уже давно, — подобным очень любили заниматься в СССР. Нам к этому возвращаться неинтересно, но другие пускай попробуют».

Киселев назвал решение о запрете ретрансляции «России-РТР» смешным. По его словам, «в наш цифровой век» любой телевизионный канал можно посмотреть в Интернете.