Минэкономразвития РФ прорабатывает меры поддержки сферы услуг

Москва, 8 февраля. Министерство экономического развития России не исключает, что в марте компании в сфере услуг, в том числе общепита и гостиничного бизнеса, могут начать увольнять сотрудников.

В настоящее время ведомство работает над дополнительными мерами поддержки этих секторов, заявил глава министерства Максим Решетников на заседании президиума партии «Единая Россия».

«Мы опасаемся, что в марте какая-то часть компаний может сократить занятость, особенно в тех видах деятельности, которые на сегодняшний момент не восстановились в полном объеме», — уточнил министр.

По его словам, это важно для обеспечения россиян рабочими местами, наряду с уже объявленными в январе мерами. Кроме того, по поручению президента России готовится выпуск новых нормативных актов о дополнительных мерах поддержки безработных граждан и их трудоустройства, дополнил глава Минэкономразвития.

В период с марта по апрель российское правительство готовится списать около 0,5 трлн рублей ссуд по программе льготного кредитования малых и средних предприятий в случае сохранения организациями рабочих мест, резюмировал Решетников.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что показатель безработицы в РФ оказался лучше, чем ожидалось по итогам минувшего года. Об этом заявил лидер страны Владимир Путин.