Гаага, 8 февраля. Окружной суд Гааги согласился с требованием стороны защиты приобщить к делу о крушении малайзийского авиалайнера рейса MH17 доклады концерна «Алмаз-Антей».

Об этом заявил председательствующий судья Хендрик Стейнхейс. Он добавил, что суд не возражает против приобщения к делу докладов концерна, которые были опубликованы в 2015-2016 годах. Отмечается, что в документах проводится сравнение повреждений «боинга» с результатами полевых испытаний с применением ракеты, которой, по версии следствия, он мог быть сбит.

Ранее технический эксперт Юрий Антипов заявил, что если голландские судьи объективно отнесутся к имеющимся моментам и еще появляющимся и все-таки признают невиновность Киева, то этот суд прекратит свою работу.