Москва, 8 февраля. Главный редактор русского отдела издания Deutsche Welle Кристиан Триппе в жесткой форме высказался о верховном представителе Союза по иностранным делам и политике безопасности дипломатии ЕС Жозепе Борреле. Журналист обвиняет дипломата в «полном провале» переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, пишет «ПолитПазл».

Дело в том, что поездка Борреля в Москву, на которую в Европе ставились самые высокие ставки, обернулась полным дипломатическим поражением ЕС. По мнению немецких журналистов, следящих за переговорами, главной причиной такого фиаско стала слишком дружелюбная позиция европейского дипломата. Лавров же, напротив, был решителен, справедливо обвинив собеседника сразу по нескольким фронтам.

Среди прочего, Сергей Лавров указал, что ненадежные страны Евросоюза показывают свое негативное отношения к Москве, глядя «свысока».

Так, например, ЕС отказался предоставлять Москве информацию по «отравлению» блогера Алексея Навального, из-за которого Запад предлагает применить новый пакет санкций.

Главный редактор Deutsche Welle интерпретировал визит европейского дипломата как «протягивание руки» Москве, которую Лавров оттолкнул. Лаврова же Кристиан Триппе при этом даже похвалил, подчеркнув, что глава российского МИД сумел проучить зарвавшегося Борреля, словно школьника.