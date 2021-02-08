Представьте, что вы собираетесь на важные переговоры или свидание, или встречу выпускников, а на лице как на зло появились ненавистные прыщи. У кого-то они появляются очень редко, но иногда акте становится «верным» спутником человека на долгое время. Прыщи, угри, угревая болезнь, акне — это все об одном и том же. Так давайте же узнаем, что это за болезнь и как ее лечить. А поможет нам разобраться в этой непростой теме ведущий врач-дерматолог частной сети клиник Наталия Гульянц.

Что такое угревая болезнь

Как нам рассказала специалист, угревой болезнью (acne vulgaris) называют хроническое, многофакторное, генетически обусловленное заболевание сальных желез и сально-волосяных фолликулов.

Если мы говорим про прыщи, возникающие при угревой болезни, то это могут быть:

комедоны (черные точки и так называемые подкожники);

красные узелки — папулы;

гнойники — пустулы, а также узлы.

Специалист рассказала, что прыщи классифицируются следующим образом:

угри детского возраста: неонатальные акне (появляются в первые два месяца жизни), детские угри (от года до семи лет), угри предподросткового периода (7-12 лет);

юношеские угри или подростковые прыщи (12-16 лет) ;

угри у взрослых: угри женщин старше 25 лет, поздние угри (появляются к 40-60 года), инверсные угри, бодибилдинг угри, пиодермия (глубокая розацеа) лица;

угри, вызванные внешними (экзогенными) причинами: косметические угри, контактные угри, механические угри, Акне Майорка (появляются из-за различных масел, защищающих кожу от ожогов на солнце во время загара).

Но почему же прыщи так часто мучают именно подростков? Как оказалось, ответ довольно-таки прост.

«Данные проблемы в подростковом возрасте связаны с изменением гормонального фона. В крови циркулируют более высокий уровень гормонов, при этом подключаются другие причины — неправильное питание, плохой сон, нарушение режима, стрессы и переживания, неправильный уход за кожей», — рассказала специалист.

Врач добавила, что с 11 лет подростки начинают социализироваться, проявлять себя в коллективе. И им очень важно, как они выглядят. Поэтому большинству подростков очень важно иметь чистую и здоровую кожу.

Как определить вид угрей по их внешнему виду

Для того, чтобы начать эффективную борьбу с акне, для начала нужно узнать, какой именно вид прыщей вам портит жизнь. Доктор подробно рассказала о каждом из них:

комедоны — представляют из себя узелки телесного цвета (скопления кожного сала и кератина в волосяном фолликуле). Выделяют закрытые и открытые комедоны. Закрытый комедон внутрикожный и его устье закрыто. А открытые комедоны имеют вид телесных узелков с черными точками, а значит они имеют открытое устье. Это не грязь, а измененное сало с пигментом;

папулы — это воспалительные узелки, имеющие коническую или полушаровидную форму и величину до 2-4 мм в диаметре. Гнойнички представлены красным узелком с гнойным содержимым;

узлы – это красные плотные очаги больше одного сантиметра;

инфильтраты — часть отдельно расположенных узлов сливается, когда уплотняется кожа, она красная с гнойными отверстиями и полостями.

Врач обратила внимание, что после разрешения акне нередко остаются рубцы — гипертрофические, келоидные, однако наиболее часто встречаются атрофические рубцы. В зависимости от преобладания определенных элементов ставят форму болезни.

Необходимые анализы

Обследования, которые должен пройти пациент, назначаются врачом-дерматологом. Только он сможет точно оценить состояние кожи пациента и назначить определенное количество обследований. Многое в этом случае зависит от степени запущенности болезни, возраста и пола пациента, а также от наличия возможных противопоказаний.

Вот так выглядит общий набор обследований:

клинический анализ крови и определение уровня сахара;

анализ мочи;

посев на флору, с которым также определяется и чувствительность к отдельным видам антибиотиков;

взятие соскоба на демодекоз;

обязательная консультация у гинеколога или уролога-андролога, эндокринолога, гастроэнтеролога и психолога при необходимости.

Врач может назначить проведение УЗИ разных органов и забор крови на биохимический анализ. Также стоит обратить внимание, что девушкам для более точного определения проблем с кожей следует сдать анализы на половые гормоны на пятый-седьмой день менструального цикла, а затем повторить процедуру на 21-23-й день.

Если врач грамотно контролировал состояние пациента на протяжении всей терапии, то эффект от лечения останется навсегда. Однако бывают и тяжелые случаи, когда людям приходится обращаться к врачам за повторной помощью. Здесь помогают новые курсы терапии и дополнительные обследования.

Как проводится лечение

Как пояснила доктор, лечение угревой болезни не вопрос пары недель или месяца. Это длительный кропотливый процесс с обеих сторон.

«Я составила приблизительный план лечения, который показывает, что нет волшебного одного средства. Только комплекс обследований организма, выявление скрытых проблем, сочетание лекарственной терапии и физиопроцедур, уход за кожей, а также правильный образ жизни приводят к хорошему стабильному результату», — заметила она.

Доктор пояснила, что чаще всего дерматологи работают по одной и той же схеме. Выглядит она примерно так:

Первый этап. В это время доктор знакомится с пациентом, назначает ему обследование и по их результатам выписывает лечение. В это же время врач вместе с пациентом составляют правильный и здоровый рацион питания, проводят противовоспалительную терапию, а также решают вопрос о системной терапии дополнительными препаратами. После этого специалист подбирает домашний уход за лицом. В том случае, если состояние кожи позволяет, то доктор начинает проведение различных косметологических программ.

В это время доктор знакомится с пациентом, назначает ему обследование и по их результатам выписывает лечение. В это же время врач вместе с пациентом составляют правильный и здоровый рацион питания, проводят противовоспалительную терапию, а также решают вопрос о системной терапии дополнительными препаратами. После этого специалист подбирает домашний уход за лицом. В том случае, если состояние кожи позволяет, то доктор начинает проведение различных косметологических программ. Второй этап. Здесь проводится коррекция терапии, которая была назначена ранее. Повторный прием у доктора проводится через две недели или 20 дней после первого посещения. На этом этапе доктор разбирает результаты обследования, проводит контроль питания, а в это же время при помощи специальной терапии снижается активность сальных желез, благодаря чему уменьшается и количество угрей. Также корректируется домашний уход, проводится терапия антибиотиками (она может быть как наружная, так и внутренняя).

Здесь проводится коррекция терапии, которая была назначена ранее. Повторный прием у доктора проводится через две недели или 20 дней после первого посещения. На этом этапе доктор разбирает результаты обследования, проводит контроль питания, а в это же время при помощи специальной терапии снижается активность сальных желез, благодаря чему уменьшается и количество угрей. Также корректируется домашний уход, проводится терапия антибиотиками (она может быть как наружная, так и внутренняя). Третий этап. Если лечение проходило хорошо, то этот этап станет для пациента последним. Здесь также проводится коррекция терапии, обдумываются методы работы с постакне, контролируются результаты анализов и продолжаются косметологические программы. Эта длится, пока доктор не решит завершить лечение.

Доктор отметила, что лечение угревой болезни — дело очень непростое, поскольку здесь существует много нюансов. К примеру, важно учитывать различные противопоказания к препаратам. В том случае, если пациенту назначают ретиноиды, доктор должен обговорить с ним все минусы и плюсы лекарства и дать понять, что одновременно с их приемом многое запрещено. Поэтому здесь очень важна коррекция терапии ее контроль со стороны дерматолога.

Что эффективнее борется с прыщами?

Как нам рассказала доктор, на данный момент лечение прыщей ретиноидами (синтетическими производными витамина А) можно назвать самым лучшим вариантом благодаря своей эффективности. Остальные лекарственные препараты служат лишь дополнением к основной терапии или их применяют в том случае, когда у пациента выявляется непереносимость ретиноидов.

Доктор обратила внимание, что для лечения подходит не любой витамин А. Для борьбы с акне нужны определенные группы. Но как же они все-таки работают?

Как оказалось, эти вещества способны хорошо отшелушивать эпидермис. Благодаря этому существующие комедоны быстро устраняются, а новые уже не образуются. Исчезают закупорки сальных желез. Как вы понимаете, кожа начинает лучше воспринимать лекарственные препараты: они беспрепятственно проникают в самые глубокие слои эпидермиса и способствует уменьшению воспалительных процессов.

Но это еще не все: по словам врача, ретиноиды не только могут отшелушивать кожу и очищать ее, но и запускают активные восстановительные процессы, которые помогают выровнять рельеф и избавиться от пятен.

Существуют ли народные методы лечения прыщей у подростков?

Доктор пояснила, что она как врач не особо поддерживает народные методы лечения. Однако они существуют.

«Чаще это противовоспалительные лосьоны, настойки, маски, гидролизаты на основе ромашки, календулы, чайного дерева. Они могут немного облегчить какие-то состояния, но вылечить прыщи народными методами нельзя. Главное — не пересушить кожу, не вызвать аллергию и не спровоцировать воспаление и осложнения на коже. Очень важно вести здоровый образ жизни — закаляться, заниматься спортом, не курить и правильно питаться», — посоветовала косметолог.

Рецепты эффективных масок

Доктор не только рассказала нам о лечении прыщей у подростков и взрослых. Она также поделилась рецептами масок, которые помогут убрать воспаления, снизить секрецию сальных желез и в конечном итоге преобразить кожу. Главное достоинство этих средств от прыщей заключается в том, что их можно сделать дома своими руками.

Тоник с календулой

Для приготовления вам понадобится:

стакан кипяченой охлажденной воды;

две чайные ложки меда;

две чайные ложки настойки календулы

Ингредиенты необходимо хорошенько перемешать, перелить в стерильную емкость, которую можно плотно закрыть. Наносить тоник желательно каждый раз после того, как вы очищаете лицо.

Очищающая маска овсяными хлопьями

Это средство было известно еще нашим бабушкам. Оно помогает выровнять кожу, подсушить воспаления, убрать красноту и осветлить кожу.

Приготовления вам понадобится:

одна столовая ложка овсяных хлопьев;

чайная ложка пищевой соды;

чайная ложка лимонного сока;

если кожа очень чувствительная, то в маску можно добавить йогурт или кефир.

Далее необходимо залить овсяные хлопья кипятком примерно на 15 минут и подождать пока они разбухнут. Затем к хлопьям нужно добавить соду и лимонный сок. Получившуюся массу нужно нанести на лицо на 10 минут, а затем смыть теплой водой.

Черная маска с желатином

В одно время все соцсети были буквально забиты различными видами масок, которые помогают бороться с черными точками. Доктор рассказала нам об одном из самых эффективных методов.

Для приготовления вам понадобится:

одна столовая ложка желатина;

одна столовая ложка молока;

две-три таблетки активированного угля.

Желатин необходимо размочить молоком, затем в получившуюся массу всыпается активированный уголь, после чего смесь держат на водяной бане примерно три минуты. Маска наносится на Т-зону и держится 15 минут. Чтобы ее снятие было безболезненным и не травмировало кожу, доктор посоветовала предварительно смочить маску молоком или водой. Проводить процедуру можно не чаще одного раза в три-четыре недели.

Маска с голубой глиной №1

Некоторые даже не догадываются, что в аптеках можно приобрести «волшебную» маску, которая не только очищает, но и снимает воспаление, а также сужает поры.

Вам понадобится:

две столовые ложки голубой глины;

две столовые ложки негазированной минеральной воды;

две-три капли масла розмарина или чайного дерева.

Глину необходимо смешать с водой, до того момента, пока она не будет напоминать однородную кашу. Затем надо добавить в смесь масло и нанести на лицо. Смывать маску нужно теплой водой.

Маска с голубой глиной №2

Еще одна высокоэффективная маска.

Для приготовления вам понадобится:

одна столовая ложка голубой глины;

три капли яблочного уксуса 6%;

две столовые ложки мягкой воды.

Глину необходимо разбавить водой и размешивать, пока масса не станет однородной. Затем нужно влить яблочный уксус и помешивать маску до того момента, пока она не станет похожа на кашицу.

Врач рекомендовала наносить маску на лицо очень тонким слоем, избегая зоны вокруг глаз. Смывать маску необходимо теплой водой через 10-15 минут. Также после проведения процедуры необходимо воспользоваться увлажняющим кремом. Эта маска помогает снять воспаления, подсушивает и делает кожу более упругой.

Что делать, если лечение от подростковых прыщей не помогает?

Иногда люди совсем отчаиваются, поскольку ни терапия, ни какие-то народные методы не дают результата в борьбе с высыпаниями на коже. По словам доктора, лечение угрей — кропотливый и длительный процесс. Если терапия подобрана верно, то эффект наступает уже через один-два месяца. Здесь важно наблюдаться у одного врача, посещать консультации и процедуры в назначенные сроки и, конечно, соблюдать все рекомендации.

«Часто эффект от лечения затягивается при нарушениях в некоторых нюансах, уходе или питании. Если же вы все обговорили, и вы все делаете четко и правильно, а лечение все равно не помогает, то нужно обсудить это со своим лечащим врачом и, возможно, обратиться за вторым или третьим мнением к другим опытным экспертам», — предположила Гульянц.

Формула эффективного лечения: профессиональный врач + дисциплинированный пациент = отличный результат.

Как отметила специалист, лечение угревой болезни должно быть комплексное. Его необходимо корректировать в процессе в зависимости от клинических проявлений, сопутствующих заболеваний и переносимости препаратов и их эффективности. Она обратила внимание, что лечение у косметолога — это тупиковый путь.

«Идеальный вариант когда вы поддерживаете связь и всегда можете обратиться с вопросом. Эта болезнь без преувеличений оставляет неизгладимый след на коже и в душе у человека. Поэтому угревую болезнь нужно лечить у врачей-дерматологов», — указала она.

Поэтому при лечении акне нужно соблюдать рекомендации доктора, вести правильный образ жизни и, конечно, настроиться исключительно на положительный лад. Тогда все точно получится.