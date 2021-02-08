Янкаускасу предъявили обвинение о нарушении санитарных норм на незаконной акции

Москва, 8 февраля. Мундепу столичного района Зюзино Константину Янкаускасу предъявили обвинение по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в ходе незаконной акции 23 января.

Соответствующую информацию предоставил адвокат Янкаускаса. Аналогичное обвинение выдвинули пресс-секретарю блогера Алексея Навального Кире Ярмыш.

Муниципального депутата Дмитрия Барановского поместили под домашний арест на два месяца по делу о нарушении санитарных правил на несогласованном митинге в Москве 23 января, сообщало РИАМО. С таким требованием ранее выступило следствие.