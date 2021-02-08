Уголовное дело завели после обнаружения отрезанной головы на свалке в Агаповке

Челябинск, 8 февраля. Уголовное дело об убийстве возбудили в Челябинской области после страшной находки на свалке под Магнитогорском. Там была найдена отрезанная голова человека.

Голову на свалке нашли бездомные собаки. В настоящее время следователи выясняют личность погибшего, обстоятельства и давность смерти, рассказал официальный представитель регионального СУ СК РФ Владимир Шишков. По предварительным данным, погибший был бездомным. Сейчас правоохранители изучают базу пропавших без вести.

Ранее ФАН сообщал о череде страшных убийств, которые потрясли Петербург в минувшем году. Убийцы расчленяли тела своих жертв и выбрасывали их в мусорных пакетах, стараясь замести следы.