Баранец объяснил, почему Запад не готов к войне с Россией из-за Донбасса

Москва, 8 февраля. США и их союзники вряд ли решатся на масштабный конфликт с Россией даже в случае вхождения в ее состав Донецкой и Луганской народных республик.

Таким мнением поделился в эфире радио «Комсомольская правда» военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец. Он отметил, что Вашингтон не отреагировал на предложение президента Украины Владимира Зеленского разместить американский военный контингент на территории этой страны вопреки Конституции. По словам Баранца, это признак того, что США не намерены ставить под удар свою армию, пишет «Экономика Сегодня».

«Зеленский уже стоит на коленях перед США и открывает Украину для дислокации американских подразделений. Хотя, согласно Конституции, иностранных подразделений на Украине не должно быть. А они пытаются втягивать США на орбиту российско-украинских споров», — объяснил полковник.

В свою очередь соведущий обозревателя на радио «КП» Михаил Тимошенко отметил, что США стремятся воевать с РФ чужими руками. С этой целью Вашингтон натравливает Киев на Москву. При этом если Россия решит принять в свой состав Донбасс, то США не изменят своему принципу и не развяжут войну. Эксперты считают, что американцы опасаются российского ядерного арсенала, а также стратегических и тактических возможностей ВС РФ.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков в комментарии ФАН назвал сдерживающий фактор для нападения ВСУ на Донбасс.