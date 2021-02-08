Авиакомпания «Смартавиа» переманивает пилотов «Аэрофлота»

Москва, 8 февраля. Часть экипажей авиакомпании «Аэрофлот» переходят на работу в «Смартавиа», торговую марку АО «Нордавиа — региональные авиалинии». Некогда архангельская компания теперь приобретает статус фактически федеральной, а за счет покупки трех машин Sukhoi Superjet и улучшенных условий труда именно для пилотов этих самолетов увеличивает и свой летный состав.

«Аэрофлот» постепенно передает в лизинг машины Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия», — рассказал ФАН председатель первичной ячейки профсоюза летного состава авиакомпании «Россия» Игорь Морозов. — Экипажи, работавшие на этой машине, увольняются из «Аэрофлота» и, по идее, должны идти к нам. Но сейчас «Смартавиа» предложила очень хорошие условия, и люди часто уходят именно туда».

«Смартавиа» — региональная компания, работающая по всему Северо-Западу, а в последнее время захватила еще несколько направлений. Помимо этого, у нее несколько государственных контрактов с администрацией Архангельской области, правительством, областным собранием депутатов, местными министерствами.

И несмотря на то, что авиакомпания попала в список тех, кто получил субсидии из-за пандемии коронавируса, в конце прошлого года она обратилась в арбитражный суд с иском к турецкой туркомпании EVELINA TOURS SEYAHAT TURIZM VE TIC LTD STI. По данным российских авиаторов, турецкая компания должна выплатить российской 4 892 271 доллар США за нарушение договора фрахтования на перевозку пассажиров и багажа.

Напомним, изначально компания была учреждена «Аэрофлотом» и носила название «Аэрофлот-Норд», но после авиакатастрофы боинга в Перми в 2008 году «Аэрофлот» отозвал свой бренд, чтобы снизить риски негативного влияния. Позднее компания была продана «Норильскому никелю», пять лет назад объединилась с Red Wings, а два года назад после ребрендинга стала называться «Смартавиа».