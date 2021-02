«Синай-2018»: почему Египет не может победить ИГ

9 февраля 2018 года по приказу президента Абдель Фаттаха ас-Сиси вооруженные силы Египта начали войну против ИГ1 (запрещена в РФ) на Синайском полуострове. Контртеррористическая операция длится три года, однако боевики до сих пор присутствуют в регионе и регулярно атакуют позиции правительственных войск.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, почему Ас-Сиси так и не удалось очистить Синай, и чего ждать от КТО в будущем.

Проблемный полуостров

Задолго до «арабской весны» 2011 года Синайский полуостров, в особенности его северная часть, считался египетскими властями источником проблем. Каир не занимался развитием региона — на инфраструктуру, строительство дорог, больниц и школ не выделялись средства из бюджета. Местные арабские племена называют «фараонами», и считают чужаками соотечественников, проживающих по другую сторону Суэцкого канала. Безразличие политиков фактически подготовило почву для появления здесь террористических ячеек.

До наступления «нулевых» ситуация была не настолько плачевной. Четверть столетия назад любой иностранец мог без страха за свою жизнь совершить поездку по Синаю. Через крупнейший город провинции Эль-Ариш пролегал туристический маршрут израильской компании, по которому ежедневно курсировали автобусы из Иерусалима в Каир. Впрочем, путешественники уже тогда не могли не замечать бедности здешних населенных пунктов. Нищие дети просили милостыню, а жители постарше торговали дешевыми сувенирами и сигаретами.

Бедуины Синайского полуострова и вовсе ведут жизнь независимо от государства. Им позволено владеть оружием, но при этом не выдаются паспорта. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркотиков в приграничном с Израилем и сектором Газа районе, а также нередко сотрудничали в этом деле с экстремистами. Нечастые рейды египетских военных не препятствовали такой деятельности.

Усложнял ситуацию мирный договор (Кэмп-Дэвидские соглашения), подписанный Каиром и Тель-Авивом в 1979 году в Вашингтоне. Согласно данному документу, регион был разделен на четыре зоны (А, B, C и D), также была проведена его демилитаризация. Так, что Египет может держать тут лишь ограниченный военный контингент, которого недостаточно для полноценной борьбы с джихадистами-салафитами.

Фотографии грузовиков и строительной техники компании "Армейские дороги", которые были сожжены боевиками ИГ около города Бир аль-Абд#Египет pic.twitter.com/NSO2wmoP1q — Labeled Intel GRP (@LabeledIntelGRP) October 1, 2017

После того, как в 2005 году израильские войска были выведены из сектора Газа, бедуины-кочевники Синая быстро наладили связи с местными террористическими группировками, нуждавшимися в оружии. Вместе с этим в пустынях и горах полуострова боевики, прибывшие из разных уголков Ближнего Востока, нашли убежище и постепенно сформировали для себя новый плацдарм. Этому способствовало и то, что протяженные морские и сухопутные границы практически не контролировались египетскими властями.

Нетуристический Синай

Уже в начале 2000-х годов в отличие от южных районов Синайского полуострова, где активно развивалась туристическая сфера и расположились популярные курорты Шарм-эш-Шейх, Таба, Дахаб, Наама-Бей с их отелями, бассейнами, пляжами и клубами, бедный север стал местом концентрации радикальных исламистов. В окрестностях приграничного с сектором Газа города Рафах были вырыты обширные сети тоннелей, по которым контрабандисты переправляли вооружение, боеприпасы, бесконтрольно перемещались автомобили и люди.

Тель-Авив неоднократно требовал от бывшего президента Египта Хосни Мубарака пресечь подобную деятельность и тем самым лишить палестинское движение ХАМАС поддержки со стороны бедуинов. Однако никаких масштабных контртеррористических операций в этом районе так и не было проведено.

Удар по туристическому сектору

В ночь на 8 октября 2004 года террористы произвели взрыв в отеле Hilton в городе Таба. Спустя несколько часов детонировали бомбы в гостиничных комплексах в Мухайамат-эт-Тарабин и Рас-эс-Сатан, а также в курортной Нувейбе. В результате атак погибли 34 человека, свыше 150 получили ранения различной степени тяжести. Теракты произошли перед завершением еврейского праздника Суккот, когда места размещения были заполнены паломниками. После этого израильские туристы перестали массово посещать Синайский полуостров.

Нападения повторились в июле 2005 года в Шарм-эш-Шейхе. Среди десятков погибших и пострадавших было много европейцев, в связи с чем стремительно сократился поток отдыхающих из ЕС.

Влияние «арабской весны»

Активность исламистов на Синайском полуострове резко возросла после революции 2011 года, в результате которой в отставку ушло сначала египетское правительство, а затем и Хосни Мубарак, управлявший государством три десятилетия. По требованию демонстрантов было ликвидировано Министерство безопасности. Многие из захваченных правоохранителями террористов, ожидавшие смертного приговора или пожизненного срока, оказались на свободе после 25 января.

На фоне беспорядков и анархии уровень преступности в стране возрос на 200%. Участились случаи похищения людей ради получения выкупа. «Арабская весна» привела к тому, что джихадисты-салафиты почувствовали себя хозяевами провинции Северный Синай. Различные террористические группировки действовали главным образом на северо-востоке региона: Эль-Арише, Шейх Зувейде и Рафахе. Боевики использовали прорытые подземные ходы у границы с сектором Газа для контрабанды оружия.

«Вилаят Синай»

Пока в Каире продолжались беспорядки, и только формировался Высший совет Вооруженных сил, члены группировки «Ансар Бейт аль-Макдис» («Защитники Иерусалима»), действующей на Синайском полуострове, атаковали магистральный газопровод (МГП), предоставлявший топливо для тепловой электростанции в городе Эль-Ариш, а также экспортирующей газ в Израиль.

Бандформирование уже было известно нападениями на военные базы и полицейские участки региона. На революционной волне экстремисты нанесли серьезный урон экономике Египта. После десятков взрывов на МГП, устроенных ими, поставки газа в соседнюю страну были прекращены. Израильская госкорпорация IEC подала в суд на египетское нефтяное предприятие General Petroleum Corporation. В результате ответчик должен был выплатить штраф в размере 1,76 млрд долларов США в связи с нарушением соглашения, подписанного в 2005 году.

В течение 2014 года «Ансар Бейт аль-Макдис» неоднократно направляла эмиссаров в террористическую организацию «Исламское государство»1 (ИГ, запрещена в РФ) в Сирийскую Арабскую Республику, чтобы заручиться поддержкой. В ноябре группировка присягнула на верность бывшему лидеру ИГ Абу Бакру аль-Багдади и, получив название «Вилаят Синай», призвала к джихаду против ХАМАС. На проблемный полуостров стало поступать еще больше контрабандного вооружения, преимущественно из Ливии, а атаки экстремистов участились.

Первые операции ВС Египта против террористов ИГ

После того, как боевики «Вилаят Синай» в июле 2011 года убили шестерых сотрудников правоохранительных органов на полицейском блокпосту, египетские власти объявили о начале антитеррористической операции «Орел». Для ее проведения Израиль одобрил ввод на Синайский полуостров дополнительного военного контингента в составе 2500 солдат, а также более двух сотен бронемашин. Боевые действия продлились около года, однако существенных результатов в борьбе с экстремистами достичь не удалось, поскольку имеющихся сил было недостаточно для контроля столь обширных территорий.

Еще более дерзкую атаку члены радикальных исламистских группировок совершили вечером 5 августа 2012 года на приграничный пункт «Карм Абу-Салем», находящийся вблизи Рафаха. Жертвами стали 16 военнослужащих ВС Египта, еще семеро получили ранения. После этого инцидента возглавлявший тогда страну Мухаммед Мурси созвал экстренное совещание, по итогам которого была инициирована контртеррористическая операция «Синай».

В том же году на должность начальника Генштаба, а затем и министра обороны был назначен энергичный генерал Абдель Фаттах ас-Сиси. Он лично посещал Синайский полуостров и встречался с силовиками. Под его руководством военные зачистили участок границы с сектором Газа, были ликвидированы десятки джихадистов-салафитов. Солдатам пришлось даже снести некоторые дома в городе Рафах, под которыми находились подземные ходы контрабандистов. Однако это было только начало длительного противостояния.

Кровавые теракты экстремистов

В период с 2012 по 2017 год египетские вооруженные силы продолжили зачистку Синайского полуострова от радикальных исламистов. За это время были уничтожены сотни боевиков, нанесены удары по членам движения ХАМАС в секторе Газа. Группировка «Вилаят Синай» понесла большие потери при попытке захвата города Шейх Зувейд в апреле 2015 года, когда силовики задействовали авиацию для нанесения ударов по укрытиям террористов. Однако много погибших и раненных в ходе ожесточенного противостояния было также и со стороны правительственных сил.

На операции военных в провинции Северный Синай экстремисты ответили целой серией терактов как на полуострове, так и по другую сторону Суэцкого канала — в Каире, Танте, Эль-Мансуре, Кафр-эш-Шейхе. Боевики взрывали госучреждения, церкви и жилые дома, регулярно использовали смертников, особенно при атаках на блокпосты, а также заминированные автомобили.

В октябре 2015 года произошло трагическое крушение пассажирского самолета Airbus A321 российской авиакомпании Metrojet («Когалымавиа»), следовавшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Все 224 человека (212 граждан РФ, четверо — Украины, и один — Республики Беларусь), находившиеся на борту, погибли. В результате проведенного ФСБ расследования было установлено, что причиной катастрофы стал взрыв самодельной бомбы на борту воздушного судна. Ответственность за этот теракт взяла на себя группировка «Вилаят Синай».

Спустя два года, 24 ноября 2017 г., в населенном пункте Бир эль-Абд, расположенном в 40 километрах от города Эль-Ариш, около 20 террористов ИГ напали на суфийскую мечеть во время пятничной молитвы. В результате детонации СВУ внутри здания и последующей стрельбы по уцелевшим погибли более 300 человек, в том числе 27 детей, 130 были ранены.

«Военные и полицейские вернут безопасность, стабильность и абсолютную власть в самое ближайшее время. <…> Мы ответим на это нападение с жестокой силой», — заявил тогда Абдель Фаттах ас-Сиси, ставший президентом Египта 8 июня 2014 года.

На этом кровавом инциденте атаки джихадистов-салафитов не закончились, а противостояние вооруженных сил террористам только набирало обороты — Каир готовился к новой крупной операции.

«Синай-2018»

«Всеобъемлющая операция Синай-2018» была объявлена Абдель Фаттахом ас-Сиси 9 февраля 2018 года в целях уничтожения очагов терроризма и криминальных банд. По своему масштабу, а также численности задействованных для ее проведения сил и военной техники она стала беспрецедентной.

Верховный главнокомандующий ВС Египта поставил задачу пресечь деятельность радикальных исламистов в нескольких стратегических регионах, прежде всего, на севере Синайского полуострова и в пустынной местности в центральной части страны. Кроме того, были усилены меры безопасности на всех жизненно важных инфраструктурных объектах, в мечетях и молельных домах, а также в популярных туристических местах. На улицах городов начались патрулирования и регулярные проверки с целью выявления подозрительных элементов. Власти, помимо ставки на армию и силовые структуры, параллельно занялись урегулированием социально-экономических проблем.

К вечеру первого дня операции в пригороде Каира удалось выявить и уничтожить троих боевиков, а в провинциях прошли аресты активных сторонников группировки «Хасм», связанной с запрещенной в России и Египте террористической организацией «Братья-мусульмане»1. К концу февраля военные отчитались о ликвидации 82 радикальных исламистов и задержании порядка 680 человек, подозреваемых в экстремизме. Такое начало положительно сказалось на авторитете вооруженных сил и самого Ас-Сиси, который готовился к президентским выборам в стране.

В ходе первого этапа контртеррористических мероприятий, завершившегося 14 декабря 2018 года, были убиты свыше тысячи джихадистов, в том числе несколько главарей ИГ в североафриканском государстве. В конце того же месяца в столице произошел подрыв автобуса с иностранными туристами, четыре человека погибли, 12 получили различные ранения. Таким образом «Вилаят Синай» продемонстрировал, что война еще не окончена.

По информации из открытых источников в последующие два года (2019-2020 гг.) участники контртеррористической операции уничтожили по меньшей мере 500 экстремистов. Потери личного состава неизвестны, но, по разным данным, превысили сотню человек. За три года проведения «Синай-18» были задействованы разные рода войск, подразделения полиции и египетские спецслужбы. Противостояние террористам велось не только на суше. Боевые самолеты ВВС наносили удары по укреплениям противника, перевалочным пунктам и оружейным складам, военно-морские силы не давали боевикам покинуть полуостров по воде, перекрыв все пути.

Джихадисты неоднократно обстреливали ракетами израильский курорт Эйлат с территории Синайского полуострова. Большая их часть была перехвачена тактической системой ПРО «Железный купол». Опасаясь существования террористической угрозы у своих границ, Тель-Авив оказывает активную поддержку Каиру, передавая разведданные и одобряя запросы на увеличение военного присутствия в демилитаризованной зоне.

В свою очередь Соединенные Штаты Америки ежегодно выделяют порядка 1,3 млрд долларов военной помощи Египту. При этом Вашингтон требует, чтобы деньги расходовались не на новые самолеты и подводные лодки, а на модернизацию систем сбора данных и разведслужбы.

Есть ли перспективы?

Несмотря на заявленные успехи операции, ИГ продолжает отчитываться о нападениях, которые происходят по нескольку раз в неделю. Террористы атакуют позиции армии, мирных граждан, а также регулярно подрывают газопровод.

Тем временем президент страны переключился на другие проблемы. Он все больше говорит о ливийском кризисе, на который устремлено внимание международного сообщества. Террористическая угроза родной страны отошла на второй план: о противостоянии ИГ в основном рассказывают местные ополчения и группы берберов, которые сформировали в ходе операции отряды самообороны.

Не помогает Египту и поддержка Израиля. Крупных побед правительственных войск не было продолжительное время. Кажется, будто Каир привык к присутствию террористов. «Синай-2018» стремится разделить судьбу предыдущих операций. И единственной надеждой на активизацию борьбы в настоящее время остаются президентские выборы, которые должны пройти в 2024 году.

После прошлогоднего референдума по поправкам к Конституции страны Абдель Фаттах ас-Сиси имеет право баллотироваться еще на один срок, что позволит ему находиться у власти до 2030 года. Однако сохранение террористической угрозы на полуострове не скрасит его предвыборной кампании. Действующий президент рискует проиграть, если к истечению срока его мандата «Синай-2018» не покажет никаких результатов. Таким образом, египетский лидер может использовать КТО дважды в своей политической карьере.

