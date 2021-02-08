Открытая в России технология переработки отходов металлургии наткнулась на закон

Ученые Кольского научного центра РАН разработали технологию переработки отходов обогащения металлургического производства. Из никому не нужного шлака теперь можно получить керамическое сырье для стройматериалов. Но повсеместному внедрению новшества мешает устаревшее природоохранное законодательство.

Эксперты назвали ФАН преимущества новой технологии переработки, а также объяснили, почему за ее внедрение можно получить солидный штраф.

Технология переработки металлургических отходов

По данным статистики, все складируемые отходы металлургической промышленности России могли бы полностью удовлетворить потребность строительной отрасли в минеральном сырье. Как утверждают эксперты, главная проблема — отсутствие современных технологий переработки.

Известные способы позволяют вторично использовать не больше 5% из всех запасов шлаков и других отходов металлургической промышленности. По мнению директора Института проблем промышленной экологи Севера Кольского научного центра РАН Дмитрия Макарова, разработка методов извлечения полезных материалов из отходов — одно из самых перспективных направлений прикладного использования научных разработок.

«Есть перспективное направление — извлечь ценные компоненты из техногенных отходов. А поскольку таких отходов очень много, реальным потребителем в нашем регионе может быть только строительная отрасль. Мы и разработали технологию, которая позволила получать строительный материал. Одно из направлений — это кирпич, стеновые материалы», — утверждает Макаров.

Для Мурманской области проблема переработки шлаковых отходов — одна из острых. В регионе действуют Кольская горно-металлургическая компания, в отвалах которой хранятся сотни тысяч тонн отходов. А вот крупных месторождений каолиновых глин — высококачественного сырья для производства стройматериалов — нет.

В Кольском научном центре предлагают добывать глину для строительных нужд из шлаковых отходов. Как считает директор Центра системных исследований Елена Есина, технологию заполярных ученых можно использовать не только в Мурманской области.

«Если исходить из нынешней ситуации, то у нас в России находится большое количество золошлаковых отвалов, содержащих различные компоненты, в том числе и очень ценные. Они могут быть использованы как вторичные материальные ресурсы. Тот метод, что предложили кольские ученые, должен иметь место», — заявила эколог.

Новая технология переработки шлаков обладает массой преимуществ, утверждают эксперты. Потенциальное сырье для керамического производства расположено вблизи транспортных артерий, в районах с достаточно развитой инфраструктурой. Чтобы получить основу для стройматериалов, шлак нужно измельчить, спрессовать и обжечь.

Корректировка законодательства

Исследования показали, что при давлении 100 мегапаскалей и температуре обжига 1050 градусов получается качественный стеновой кирпич. Повысив температуру еще на 50 градусов, ученые получили особопрочный дорожный клинкерный кирпич. Ученые также предложили способ повысить морозостойкость керамических материалов, что очень важно для Заполярья. Также разработчики утверждают, что получившиеся материалы — экологически чистые.

«Эти шлаки не являются опасными для здоровья человека, это так называемое оливиновое стекло. Оно содержит небольшое количество сульфидов, но при обжиге они переходят в силикатные фазы, и получаемые по нашей технологии продукты экологически безопасны», — заверяет Дмитрий Макаров.

Шлаковые отвалы, подобные тем, которые находятся на Кольском полуострове, можно встретить везде, где есть крупные металлургические предприятия. А значит технология, предложенная учеными Кольского центра РАН, может быть востребована не только в Заполярье.

Единственная преграда на пути ее внедрения — юридическая. По словам Елены Есиной, устаревшее природоохранное законодательство запрещает передачу шлаковых отходов от одного юридического лица другому.

«В России сложилась не совсем грамотная юридическая ситуация по отходам, так как до сих пор не принят закон о вторичных материальных ресурсах. Любые отходы, которые передаются для переработки другой организации, Росприроднадзор трактует как уход от уплаты за негативное воздействие на окружающую среду», — объяснила эколог.

Директор Центра системных исследований считает, что законы, регламентирующие переработку техногенного сырья, устарели как минимум на 30 лет и нуждаются в срочной корректировке.

Правовые коллизии не останавливают ученых в поиске новых способов переработки отходов. В Кольском научном центре сейчас присматриваются к отвалам в соседнем регионе. По словам Дмитрия Макарова, в Архангельской области они нашли еще одно перспективное хранилище техногенных отходов, оставшихся после добычи алмазов. А чтобы новые технологии так и не остались экспериментальными разработками, ученые и экологи просят законотворцев подкорректировать природоохранные акты.