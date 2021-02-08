Физик из США рассказал о широкой области применения плазмы в повседневной жизни

Вашингтон, 8 февраля. Плазму можно использовать не только для космических двигателей, рассказал физик из США Александр Фридман и сообщил, где ионизированный газ будет применим в повседневной жизни.

Обычно плазму используют в космических двигателях или в сверхмощном оружии. При этом плазма имеет обширную область применения и в реальной жизни. Сейчас создано компактное оборудование, которое может генерировать сильные разряды холодной плазмы. Температура ионов в нем не выше нескольких сотен градусов.

Благодаря невысокой температуре ионов из биомассы и угля можно производить водород, который применим для синтетического топлива. Такие агрегаты являются экологически чистыми, и их можно использовать для автомобилей. Вещество подходит и для медицинской сферы. С помощью холодной плазмы можно разрабатывать сильные окислители, которые будут дезинфекторами. Также плазму можно применять для борьбы с ранами и язвами.

Ранее международный коллектив ученые доказал, что Луна способна пополнять запасы своей воды с помощью Земли. Процесс происходит благодаря магнитосферным ионам.