Марианна Абравитова составила описание типичного пранкера и его целей

Пранкеры совершают эпатажные и безрассудные поступки из-за стремления компенсировать свои комплексы. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог Марианна Абравитова.

Специалист прокомментировала сообщения СМИ о том, что в США блогер ради очередного пранка разыграл нападение с ножом на случайных прохожих. Собеседница составила психологический портрет такого рода шутников.

«Это явно очень ущербные люди, которые нашли для себя некую лазейку. Она позволяет им компенсировать свои комплексы. Такие персонажи стремятся унизить окружающих, возвыситься за счет другого, поставить в неловкое положение. Особенно они стараются сделать это с кем-то равным или выше себя в социальном плане», — сообщила специалистка.

Она привела пример того, как может сформироваться такой тип личности и к чему это может привести в дальнейшем.

«Так называемому буллингу в школе подвергаются слабые дети, которые не могут за себя постоять. Как раз те, кто «отрываются» на детворе и становятся потом пранкерами. Однако им хочется повышать градус удовольствия. Именно поэтому им гораздо интереснее «обработать» того, кто имеет определенный вес в обществе», — пояснила эксперт.

В завершение психолог указала причину, по которой такого рода поведение становится все более широко распространенным.

«В наши дни это стало очень масштабным явлением, потому что на этом можно заработать, прославиться. Вот так мы дожили до того времени, когда героями стали не космонавты, ученые, деятели искусства, а вот такое отребье, мелкая бесовщина», — резюмировала собеседница.

Ранее Марианна Абравитова в беседе с Федеральным агентством новостей объяснила мотивы застреленного пранкера с мясницким ножом.