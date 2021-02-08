Завершение «Северного потока — 2» подгадано под летний форс-мажор на Украине

Дивные дела творятся вокруг многострадального проекта «Северный поток — 2». После того как из Белого дома пришла весть о готовности администрации нового президента Джо Байдена «рассмотреть вопрос» о снятии санкций в обмен на заключение некоего пакетного соглашения, позволяющего США контролировать потоки российского голубого золота в Европу — с щедрыми транзитными гарантиями Украине, — наконец-то началась укладка труб и на оставшемся датском участке этого газопровода. Не факт, что ее вновь не остановят каким-нибудь хитрым мораторием, но с мертвой точки дело, можно сказать, сдвинулось.

Тем более что «давший добро» старина Джо за недолгое время своего президентства успел порядком «закошмарить» энергетические монополии, которые выступали на стороне экс-президента Дональда Трампа: ограничил их действия на федеральных территориях, включая арктический шельф; подкрутил финансовые краны, через которые шло льготное кредитование проектов, особенно сланцевых; остановил строительство нефтепровода Keystone XL из канадской провинции Альберта в Стил-Сити, штат Небраска.

В результате этих мер добыча энергоносителей внутри США неминуемо упадет, а необходимость экспорта американского СПГ в Европу перестала быть настолько острой и значимой. Плюс ко всему, при нынешней ценовой конъюнктуре и перегруженности Панамского канала неожиданно выгодным стал даже альтернативный маршрут поставок энергоносителей из Соединенных Штатов на рынки Юго-Восточной Азии: от хабов в Мексиканском заливе через Атлантику, Суэцкий канал и Индийский океан. А уж закупиться подешевле и побольше при помощи доброго слова и пистолета у монархий Персидского залива, особенно у Саудовской Аравии, которую Байден тоже «подкошмарил», заявив о заморозке оружейных контрактов и о выходе из конфликта в Йемене, — американцам тут сам бог велел.

О причинах сложностей со строительством СП-2, а также о стратегии и тактике «Газпрома» в преодолении этих сложностей приходилось писать уже не раз. Но главная проблема заключается в том, что все задержки сильно снижают ценность данного проекта для российской стороны. «Дублер» «Северного потока» планировался как полная замена все более проблемной украинской «трубе» в деле обеспечения потребностей европейских партнеров, прежде всего Германии, в голубом золоте. Однако реальный сектор и немецкой экономики, и экономики ЕС в целом все эти годы стагнировал, а их потребность в углеводородных энергоносителях — снижалась. Особенно за вычетом погодно-климатических флуктуаций.

Поэтому не исключено, что уже в ближайшее время потребности Европы в российском газе могут быть покрыты за счет одного только «Северного потока» (проектная мощность — 55 млрд кубометров в год) и «Турецкого потока» (15,75 млрд кубометров в год). В сумме они позволяют перекачивать европейским потребителям до 85 млрд кубов (показатель 2020 года — 159 млрд при общем объеме экспорта 204 млрд, 2019 года — 192,6 млрд, 2018 года — 201,9 млрд).

Учитывая, что украинской «трубе» до 2024 года гарантированы 40 млрд кубометров газового транзита, а объемы поставки СПГ с Ямала непрерывно растут (в 2020 году — 30,3 млн тонн, или эквивалент почти 42 млрд кубов, рост — на 3,4% к уровню 2019 года), особой нужды в мощностях СП-2 сейчас и на видимую перспективу нет.

Ситуацию может изменить разве что взрывной рост экономики ЕС и ФРГ в ближайшие годы, но такой вариант, честно говоря, — из области фантастики. Или, с другой стороны, возникновение форс-мажорной ситуации на той же Украине, что гораздо более вероятно — особенно с учетом последних действий Владимира Зеленского, который начал «беспредельничать» после инаугурации Джо Байдена. Тут тебе и отказ от Минских соглашений, и санкции против китайских инвесторов компании «Мотор Сич», и запрет трех оппозиционных русскоязычных телеканалов…

Вот в этом случае СП-2 и может «неожиданно» очень срочно понадобиться. Потому возобновление его строительства и совпало — совершенно случайно (или же неслучайно?) — с феерическим взлетом активности официального Киева.

Датой завершения укладки подводного участка «Северного потока — 2» сейчас называют конец мая — начало июня текущего года. К тем же срокам должна быть завершена и необходимая сухопутная инфраструктура на территории Германии. Если тогда же или чуть позже начнется новое обострение ситуации на Украине, думаю, никто особо не удивится.